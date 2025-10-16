Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los ocho detenidos que declararán ante el fiscal

El fiscal Adrián Arribas reveló avances en el caso de Lara, Morena y Brenda. Cuándo prestarán declaración los acusados por el crimen.

Luego de varios días sin novedades en el caso, el fiscal Adrián Arribas reveló que ocho de los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela prestarán declaración indagatoria.

Según confirmó a Noticias Argentinas, las declaraciones comenzarán este viernes a las 6 horas en la Fiscalía de San Justo. Entre los detenidos que comparecerán ante Arribas, se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro; Florencia Ibáñez; Matías Agustín Ozorio; Celeste Magalí Guerrero; Ariel Giménez; Miguel Silva; Maximiliano Parra y Daniela Ibarra.

Este anuncio se da tras el cambio en la imputación de coautor del crimen al acusado de cavar los pozos, Ariel Giménez, por "nuevas interpretaciones en el caso". "El procedimiento de seguridad comenzaría a las 00:00" , precisó Arribas sobre el operativo para derivar a los detenidos hasta el partido bonaerense de La Matanza.

fiscal arribas triple femicidio

"Vamos a hacer una nueva interpretación del hecho y haríamos saber de una nueva imputación a los detenidos", remarcó el fiscal a cargo de la investigación.

A su vez, la semana próxima se dictaminarán las prisiones preventivas, a la vez que continuaba la búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias "El Loco David" o "Tarta", y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J".

Semanas atrás, en varias declaraciones desde Florencia Ibáñez -una de las imputadas- hasta a la madre de Morena Verdi, identificaron a "El loco David" en una imagen de cámaras de seguridad que muestra a Pequeño J junto a Lara Gutiérrez y la tercer persona que aparecería en la misma es el apuntado.

profugos triple femicidio Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, Sotacuro dijo que esta persona fue quien le ofreció un viaje hacia una quinta donde supuestamente se festejaba un cumpleaños. Para aceptar, le ofreció un pago de $40.000. En uno de los viajes que habría realizado con Huamani, se cambió de ropa embarrada y la descartó en un contenedor. Incluso permaneció "en calzoncillos arriba del auto" para evitar ser visto con marcas de barro, declaró.

Triple femicidio: la defensa del tío de 'Pequeño J' en un video polémico

Manuel David Valverde Rodríguez, de nacionalidad peruana, es uno de los sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido el 19 de septiembre y que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El hombre enfrenta un pedido de captura nacional e internacional, imputado por homicidio agravado reiterado, en concurso real.

La acusación es “por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

A través de un video difundido por medios nacionales, Valverde Rodríguez - quien además es tío de Pequeño J - intentó desmentir los rumores sobre su vinculación con el narcotráfico y otros delitos. “Este video es para desmentir a lo que dicen, que uno es un narcotraficante o delincuente. Yo tengo material probatorio para demostrar que no. Nunca estuve inmerso en actos delictivos”, afirmó al inicio de su grabación.

El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, en una entrevista radial reveló que a "El Loco David" se lo ubica en el lugar de los hechos. "Este es un dato muy importante porque le da solvencia de evidencia a la causa, fundamental para avanzar con las condenas".