Triple femicidio en Florencio Varela: ordenaron la captura internacional de un tío de Pequeño J

El familiar del joven narco peruano cuenta con un pedido de captura de la Interpol. Uno de ellos sería el apuntado como "Loco David", por otros detenidos.

El tío de Pequeño J fue registrado junto a su sobrino por cámaras de seguridad al ingresar a Buenos Aires.

Tras la declaración de Celeste Guerrero , una de las detenidas por el triple femicidio en Florencio Varela , se identificó a dos personas claves que habrían estado en la escena del brutal crimen. Los identificados son Manuel David Valverde Rodríguez , el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani , conocido como "El Loco David" o "Tarta".

A raíz de este descubrimiento, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Rodríguez y de Morales Huamani. Ambos fueron capturados junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J , ingresando a Buenos Aires vía Buquebus el pasado 28 de agosto.

Actualmente, los buscan todas las fuerzas de seguridad del país (federales y provinciales) y las policías de todo el mundo, a través de Interpol , tras la indicación de urgente carga inmediata realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

pedido de captura interpol

Qué se sabe sobre los sospechosos con pedido de captura

Sobre el tío de Pequeño J, Valverde Rodríguez fue identificado por Guerrero durante la indagatoria realizada este miércoles en el despacho del fiscal Adrián Arribas. Al mostrarle una foto, indicó que se trataba de "uno de los sujetos que tenían guantes de látex" a quienes vio cuando salía de su casa hacia los presuntos narcos.

Lo describió como "alto y flaco" y recordó que, al preguntarle por la música, respondió que vestía un campeón azul de AFA y una gorra con visera negra.

Según el diario peruano La República, el tío paterno del joven de 20 años es conocido como "Chuman" e integra la banda "La Jauría". Fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012 y, según la publicación, ha realizado varios viajes a la Argentina. La mujer no reconoció a Luis, otro tío de Pequeño J que también habría estado en el país.

pequeño J ingreso bsas El joven peruano ingresó a Buenos Aires a través vía Buquebus desde Uruguay junto a su tío y otro hombre.

Por su parte, David Gustavo Morales Huamani fue identificado de la misma manera mediante una foto, y se señaló que también llevaba guantes. Huamani, nacido el 3 de noviembre de 1988 en Perú, también fue mencionado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero detenido en Villazón, Bolivia.

Según el presunto chofer, Huamani es "El Tarta", el hombre que le pidió el viaje desde Florencio Varela a la 1-11-14 y que ingresó a su VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

"Nos dio una versión desde adentro"

La declaración de Celeste Guerrero, según indicó el fiscal Arribas, "nos dio una versión desde adentro". Además, se destacó que haya puesto por encima de Pequeño J a Sotacuro.

Otro que continúa prófugo es Alex Roger Idone Castillo, sobre quien pesa una captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. El es quien acompañaba a Sotacuro y a Florencia Ibáñez en el Fox blanco el día del crimen.

En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante.

Triple femicidio La Matanza. Florencia, la sobrina de uno de los detenidos por el triple femicidio en La Matanza dio su versión de los hechos.

Drogas y venganza: la impactante confesión de una de las detenidas

Celeste González Guerrero, que vivía junto a su pareja, Miguel Villanueva Silva -también detenido- en la casa donde ocurrió la masacre, rompió el silencio y habló sobre el posible móvil del crimen y contó estremecedores detalles de los asesinatos.

Según indicó, "alguien" pagó 1.000.000 dólares por el triple crimen y que el móvil fue una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína. Además, señaló a su pareja, Villanueva Silva, como el autor material de los crímenes.

En su declaración, se refirió a Pequeño J como "Julio" y que por encima de él se encuentra Víctor Lázaro Sotacuro, detenido que se había fugado a Bolivia. A su vez, señaló a Matías Ozorio -presunta mano derecha del joven peruano de 20 años- como el encargado de hacer el pozo donde fueron enterrados los cadáveres de las víctimas.