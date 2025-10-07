Un despiadado y brutal ataque: la autopsia reveló como asesinaron a Morena, víctima del triple femicidio

En las últimas horas se conocieron detalles escalofriantes de la autopsia, y reveló la crueldad a la que fue sometida la joven.

El médico forense precisó que la muerte de Morena fue como consecuencia de mecanismo violento.

La autopsia a Morena Verdi arrojó numerosos detalles de la brutal y violenta agresión que sufrió en sus últimas horas con vida, previo a convertirse en una de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela .

Según el informe forense, la joven presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo , las cuales fueron post mortem . El análisis se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en la localidad bonaerense de Laferrere.

En detalle, la joven habría sufrido un posible shock neurogénico producto de una estrangulación . Entre los elementos que se encontraban en su cuerpo, se encontró un cordón en ambos tobillos, cinta plástica sobre ambas muñecas y la misma como mordaza en su boca.

Otro de los elementos que se encontraron fue una bufanda en su cuello y una bolsa en su cabeza.

la matanza desaparecidas (1)

La extrema violencia de la que fue víctima Morena

El cuerpo de Morena, que fue encontrado junto al de Lara y Belén el patio de la casa de Florencio Varela, tenía restos de tierra en la superficie corporal y estaba en avanzado estado de descomposición. Los peritos constataron una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión cervical, indicios compatibles con maniobras de extrema violencia.

El estudio forense determinó que la data de muerte sería de entre cuatro y cinco días antes de la autopsia, lo que sitúa el momento del crimen entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Además, el cuerpo mostraba múltiples lesiones: en el muslo izquierdo, en la zona orbicular de ambos ojos, en la región esternal y en ambas aurículas, además de un infiltrado hemorrágico en el parietal izquierdo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque brutal y sostenido.

Triple crimen de La Matanza mamá de Morena Verdi (1)

Los escalofriantes detalles que arrojó la autopsia

El informe forense arrojó que Morena presentaba dos complejos lesivos con la suficiente gravedad como para provocarle la muerte. Entre ellas, los peritos identificaron una luxofractura en la columna vertebral a nivel cervical (C1-C2), una lesión que afectó dos de los tres pilares de sostén de la columna y que derivó en un shock neurogénico.

"Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte", sostiene el documento. "Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte", sostiene el documento.

Asimismo, el cuerpo tenía un surco de estrangulación a lazo, compatible con un síndrome asfíctico generalizado, lo que confirma que la víctima fue sometida a un mecanismo de asfixia mecánica.

En las conclusiones del escrito, el médico forense precisó que la muerte de Morena fue como consecuencia de mecanismo violento, producto de un shock neurogénico y con causa macroscópica en una luxofractura cervical asociada a una compresión extrínseca del cuello por estrangulación.

Triple femicidio en Florencio Varela: la brutal tortura que sufrió Lara mientras estaba viva

Según el informe de la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur en Temperley, la causa de muerte fue un shock hipovolémico -una pérdida masiva de sangre- producto de las graves heridas de arma blanca que sufrió.

Lara sufrió una tortura brutal que la llevó a la muerte. El documento que detalla los resultados de la autopsia, registra que la adolescente tenía tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que le cortó la arteria carótida primitiva derecha, lo que le causó una hemorragia irreversible seguida de muerte.