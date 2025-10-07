Escándalo en un supermercado: una cajera golpeó a una mujer embarazada que estaba robando

La mujer la increpó, le tironeó el cabello y la golpeó con un palo frente a otros clientes. El violento momento quedó registrado.

La cajera descubrió el intento de robo y reaccionó con violencia frente a los clientes, mientras otra mujer observaba sin intervenir.

Una escena violenta sacudió a los vecinos y provocó un polémico debate en redes sociales. En un supermercado chino, una cajera perdió el control al descubrir que una clienta escondía productos entre sus prendas. La mujer fue increpada, tironeada del cabello y golpeada con un palo frente a otros clientes que observaban sin intervenir.

El episodio ocurrió en un comercio ubicado sobre Alvarado al 5800, en el Barrio Centenario de la ciudad de Mar del Plata. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok, donde un usuario identificado como @elrey10yo subió la grabación y describió lo sucedido.

En las imágenes se ve a la empleada del supermercado chino sujetar a la clienta del pelo, mientras la obligaba a sacar los artículos ocultos, y su acompañante permanecía inmóvil junto al carrito.

Según el relato del usuario, las mujeres habían intentado robar alimentos y productos de limpieza escondidos debajo de sus polleras largas, con un valor estimado en $143.300. El video fue acompañado por fotos que mostraban el carro repleto de mercadería recuperada tras el violento enfrentamiento.

A pesar de que la ladrona indicaba que estaba embarazada, la comerciante no dejaba de golpearla y de tirar de su cabello,sin permitir que realice ninguna maniobra o movimiento, como quedó expuesto en los videos compartidos a través de las redes sociales.

La violencia y la viralización del video

El clip generó una enorme repercusión: superó las 450 mil visualizaciones en pocas horas y provocó cientos de comentarios con opiniones enfrentadas. Muchos usuarios reprocharon la actitud de la cajera, señalando que “no tiene derecho a golpear” a las presuntas ladronas y que debería haber llamado a la policía.

La cajera de un supermercado agarró de los pelos y golpeó con un palo a una ladrona que quiso robar El accionar de la empleada, que golpeó a la presunta ladrona, desató una fuerte polémica en redes por el uso de la fuerza en el supermercado.

Otros, en cambio, expresaron comprensión hacia la reacción de la trabajadora, argumentando que los robos constantes en los supermercados pequeños provocan pérdidas difíciles de afrontar. “Es fácil hablar desde afuera, pero los comerciantes están cansados”, escribió uno de los usuarios.

La difusión del video también abrió un debate sobre el morbo social en torno a la violencia viralizada. El propio autor de la publicación reconoció sentirse incómodo con la exposición que generó su contenido. En otro mensaje, escribió: “La verdad me asombro del morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”.

El debate sobre el límite de la justicia con mano propia

El hecho puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la violencia como respuesta ante el delito. Mientras algunos justifican la actitud de la cajera como un acto de impulso frente a una injusticia, otros advierten que ningún trabajador tiene derecho a usar la fuerza física, por más evidente que sea el intento de robo.

El uso de la violencia en situaciones de hurto no sólo puede derivar en sanciones legales, sino que además pone en riesgo la seguridad de todos los involucrados. En este caso, el video muestra una reacción descontrolada que podría haber terminado en consecuencias mucho más graves.

Aunque la policía no intervino durante el hecho, el video permitió identificar el local y a las implicadas, lo que podría derivar en una investigación posterior.