Previsible: roban vehículos en Cipolletti y buscan ocultarlos en barrios de Neuquén

En solo un día, policías de las dos provincias recuperaron una camioneta y un auto sustraídos en la vecina ciudad rionegrina. La maniobra es reiterativa.

Durante la presente semana, los efectivos de la Policía neuquina se transformaron en los principales aliados de sus pares de Río Negro y lograron recuperar una camioneta y un auto robados en la vecina provincia.

Uno de los procedimientos se concretó en la tarde de este último martes, cuando el personal de la Comisaría Cuarta de Cipolletti inició la búsqueda de una camioneta Jeep sustraída en calle San Martín. Gracias a un sistema de GPS proporcionado por una empresa de rastreo, los investigadores tomaron conocimiento de que los ladrones habían cruzado el puente y se dirigieron a un domicilio ubicado sobre calle Aconquija al 2000, en esta capital.

A partir de ese dato, la Policía rionegrina solicitó el apoyo de sus pares de la División Investigación Automotor y confluyeron en el lugar que indicaba el posicionamiento satelital. El vehículo se encontraba en condiciones óptimas aunque los delincuentes se habían apoderado de una tablet y ropa que había en su interior.

Como en otras acciones investigativas similares, se le dio intervención a Criminalística con el fin de obtener huellas y buscar identificar a los autores del robo. Según especificaron desde la Policía rionegrina, la camioneta, una Jeep Grand Cherokee, había sido sustraída en horas de la mañana del martes cuando se encontraba estacionada. Apenas el dueño hizo la denuncia, empezó la búsqueda.

Además de las fuerzas de seguridad, intervinieron los integrantes de la fiscalía de la Cuarta Circunscripción judicial de Río Negro, que autorizaron la restitución de la camioneta al propietario.

Otro procedimiento de la Comisaría 41

Casi en forma simultánea al operativo en calle Aconquija, otra comisión policial de la Comisaría 41 concretó un importante despliegue en el cruce de las calles Tupungato y Candelaria. En este caso, el procedimiento tuvo su origen en un patrullaje preventivo y las sospechas que generó un auto color gris, de vidrios polarizados. Enseguida, los agentes relevaron los datos de la chapa patente y confirmaron que era un vehículo con pedido de secuestro desde el 19 de septiembre luego de una denuncia presentada en una comisaría de Cipolletti.

Debido a que, en el interior del auto, un Citroën C4, había una persona, se concretó su demora preventiva luego de ser identificada. Hasta el lugar se acercaron también los bicipolicías, que se encargaron de ayudar en la tarea de secuestro del vehículo y su posterior traslado en una grúa.

ladrona de autos Gentileza Policía del Neuquén

En tanto, el hombre demorado, fue notificado de la apertura de una causa penal en su contra por el delito de encubrimiento.

Sustracción de Automotores sin descanso

Lejos del descanso, los efectivos de la División Sustracción de Automotores encabezaron otro procedimiento en la mañana de este miércoles y que formó parte de una investigación que se inició el 8 de septiembre tras el robo de un Volkswagen Fox. De manera inicial, los sabuesos de la División lograron recuperar el vehículo. Sin embargo, la tarea continuó debido a que los delincuentes se habían apoderado de otros elementos que habían en el vehículo.

A partir de distintas pistas, los efectivos lograron conocer el aguantadero de los delincuentes, un hombre y una mujer y solicitaron el permiso para el allanamiento, que se realizó hoy miércoles con la mañana en el barrio Independencia con resultado positivo.