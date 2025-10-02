Chocó dos veces un auto y le fracturó el cráneo a un bebé: la decisión que tomó la Justicia

El hombre impactó un Volkswagen Up en el que viajaban una pareja y un pequeño de 18 meses. Las impactantes imágenes del momento.

El conductor de la camioneta quedó detenido en la cárcel de Bouwer, Córdoba.

A un mes del brutal episodio del que resultó con graves heridas un bebé de tan solo un año y medio, se conoció la decisión que tomó la Justicia con el hombre que choco intencionalmente el auto donde iba el menor.

El brutal hecho ocurrió Costanera Norte de Córdoba, cuando un hombre de 29 años decidió impactar en dos oportunidades a un Volkswagen Up en el que viajaban una pareja y su hijo de 18 meses . El niño sufrió fractura de cráneo y el conductor permanece detenido, imputado por lesiones dolosas con alevosía.

Juan Cruz Peracca se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer. La causa avanzó a una imputación por lesiones dolosas con alevosía , un delito más grave que la calificación inicial de lesiones leves.

Ahora la Municipalidad de Córdoba decidió suspender de manera inmediata e indefinida la licencia de conducir del hombre.

“Nosotros sostenemos que hubo un intento de homicidio. La madre gritó desesperadamente que estaba su bebé adentro y aun así embistió nuevamente”, sostuvo la abogada Yangüez Papagenadio en diálogo con Infobae.

Un brutal ataque que pudo haber terminado en tragedia

El hecho ocurrió el 4 de septiembre, cuando el hombre manejaba una Volkswagen Amarok e impactó el vehículo familiar. Pese a los gritos de la madre, que le advertía que el bebé estaba en el auto, aceleró y colisionó nuevamente, provocando que el nene se cayera al suelo. El pequeño sufrió traumatismo facial y fractura de cráneo, aunque por el momento no presenta compromiso neurológico.

Córdoba: Atropelló a una familia y le fracturó el cráneo a un bebé

La Policía de Córdoba confirmó que el acusado tenía antecedentes de violencia. En abril de 2025 fue detenido por conducir en estado de ebriedad y atacar a un policía: le provocó una hemorragia nasal y lo mordió en la mano durante el forcejeo.

Además, existen al menos cinco causas abiertas en Tribunales 2 contra el conductor por incidentes previos. Esto generó cuestionamientos sobre cómo las autoridades permiten que personas con historial de violencia vial mantengan su licencia hasta que ocurre un hecho grave.

La suspensión de la licencia será válida por tiempo indeterminado y continuará vigente mientras avance la causa judicial.

El abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, denunció la actitud del agresor, quien habría presumido de supuestas conexiones en el Poder Judicial.

Y la fiscal Claudia Palacios imputó al conductor por lesiones leves dolosas con el agravante de alevosía. Además, Peracca permanece detenido por violar una orden de restricción previa. La defensa de la familia solicitó una recalificación del delito, pedido que será evaluado en el curso de la investigación.

