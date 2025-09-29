Dolor en una escuela: quién era el hombre que murió en un choque frontal en Ruta 40

El accidente se produjo entre una Dodge RAM y una Peugeot Partner. Ocurrió el domingo por la mañana, cerca de Villa La Angostura.

Las rutas neuquinas fueron, nuevamente, escenario de tragedia. Este domingo por la mañana, un hombre murió tras un choque frontal en la Ruta 40 , entre Villa la Angostura y el empalme con la ruta 237.

El accidente se produjo entre una Dodge RAM y una Peugeot Partner. El impacto fue frontal y, según testigos, se dio tras una maniobra de sobrepaso.

La víctima fatal fue del vehículo de menor porte mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital de Villa la Angostura debido a sus lesiones.

El hombre fallecido fue identificado como Carlos Celso Mathías, de 45 años. El Centro de Educación Técnica N° 28 de Bariloche decretó duelo para este lunes, ya que la víctima pertenecía a la comunidad educativa y se desempeñaba como preceptor de taller del turno tarde. "En medio de la conmoción y del profundo dolor mañana lunes 29 de septiembre sera declarado día de duelo y asueto para nuestro colegio.Así mismo vamos a trabajar equipo directivo junto a Etap para pensar las actividades del día siguiente. Cuando tengamos más novedades podremos informar", escribió la escuela en una publicación de Facebook.

Producto del accidente, desde Vialidad Nacional se dispuso un corte de tránsito en la zona, a la altura del Kilómetro 2086, durante los trabajos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

ruta 40 accidente villa la angostura

Un auto chocó contra un camión chileno en la ruta 40

El pasado sábado por la noche, poco antes de las 22:40 horas, se registró un fuerte accidente en la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel, donde un automóvil y un camión de nacionalidad chilena protagonizaron un impactante accidente que no registró víctimas fatales.

Rápidamente, asistieron al lugar personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y se notificó a Gendarmería Nacional, Policía de Río Negro, Criminalística, Seguridad Vial y el hospital local. Debido a la gravedad del impacto, dos personas fueron trasladadas al nosocomio local por heridas de gravedad. Hasta el momento no se ha dado un parte oficial sobre su estado de salud.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, detalló en diálogo con Noticias del Bolsón, que la primera alerta llegó desde Gendarmería Nacional alrededor de las 22.40 horas. Inmediatamente, se despacharon al lugar un móvil del destacamento de Mallín Ahogado, una unidad de rescate de la central y personal hospitalario.