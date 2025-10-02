La preferida de las bandas narco: cómo funciona la App por la que transmitieron el triple femicidio de Florencio Varela

Según un testigo de la causa, la tortura y asesinato de las chicas de 20 y 15 años fue compartida en un grupo cerrado de al menos 45 personas.

Un nuevo capítulo se suma a la investigación que se lleva adelante por el brutal crimen de Florencia Varela. Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, y mientras se concretaron nuevas detenciones, se reveló cuál es la aplicación por la que se transmitió en vivo el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda.

Según un testigo de la causa, la tortura y asesinato de las chicas de 20 y 15 años de La Matanza fue compartida en un grupo cerrado de al menos 45 personas. Todo apunta hacia Zangi , un servicio de mensajería de origen armenio lanzado en el año 2013 que cuenta con cifrado militar .

La hipótesis establece que "Pequeño J" , detenido en Perú por ser el presunto líder intelectual del brutal crimen, habría creado una cuenta en la app para difundir las imágenes de los asesinatos , lo que evidenció la dificultad que enfrentan las autoridades para acceder a esas pruebas.

A diferencia de aplicaciones como Telegram o WhatsApp, la app que utilizaron los narcos para mostrar las imágenes de cómo mataron a las chicas no deja ninguna información alojada en la nube, porque la información viaja de equipo a equipo. Esto implica que resulta imposible rastrear el contenido sin tener acceso directo. Si el usuario lo desea, el contenido enviado no se guarda en las cuentas de los receptores.

Zangi, la app preferida por los narcos

Fue creada por un desarrollador armenio radicado en Silicon Valley y funciona sin servidores centralizados, lo que garantiza privacidad, pero también plantea serios riesgos en ciberseguridad.

El experto en ciberseguridad, Ariel Corgatelli, ofreció detalles a La Nación para conocer más acerca de esta aplicación, cómo es utilizada por bandas narco y sobre su cifrado militar.

Aunque Zangi no sea una aplicación popular en Argentina, hay investigaciones judiciales que detectaron que era utilizada por bandas criminales. Una de ellas es la banda "Los Menores", liderada en Rosario por Lisando "Limón" Contreras, un hombre ligado al narcotráfico y al juego clandestino. En el plano internacional es utilizada por el Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional con origen en Venezuela.

Una aplicación perfecta para el anonimato

Según indicó Corgatelli, "los chats o videos quedan guardados solo si el usuario lo configura previamente así en su dispositivo". "Otro aspecto llamativo es que no se necesita ni usuario ni contraseña. Se puede crear un chat en cualquier momento e invitar a que se sume gente", detalló el experto.

Respecto a la posibilidad de poder bloquear esta aplicación, sostuvo de que no es posible ya que "ningún proveedor de internet puede porque, al tener cifrado militar y como utiliza varios protocolos de salida, siempre salta". "Con lo cual debería haber algún infiltrado en esa transmisión y tomar esa información. O que un tercero grabe directamente la pantalla", sumó.

"Esta aplicación está perfectamente diseñada para el anonimato", concluyó el especialista en ciberseguridad.

Una herramienta digital en manos del narcotráfico

En causas judiciales vinculadas al crimen organizado ya se había detectado su uso. Una de las ventajas es que consume muy pocos datos y funciona incluso con conexiones lentas o inestables, lo que la hace útil tanto en zonas rurales como dentro de cárceles.

Además de chat, la app ofrece llamadas de voz y video, envío de archivos y transmisiones en vivo de teléfono a teléfono, sin registro centralizado. Esa característica es la que habría sido aprovechada por los responsables del triple crimen para garantizar el secreto y la imposibilidad de rastreo.

Según confirmaron fuentes del caso, uno de los detenidos tenía instalada la aplicación y en su celular se hallaron referencias directas a la transmisión que mostraba las torturas a las víctimas.