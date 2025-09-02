Donald Trump reveló detalles del ataque naval contra el Tren de Aragua en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este martes que ordenó personalmente un ataque militar en el mar Caribe contra una embarcación perteneciente al Tren de Aragua , organización a la que su gobierno reconoce oficialmente como grupo terrorista extranjero. El anuncio fue realizado a través de su plataforma Truth Social, donde además compartió un video con imágenes del operativo ejecutado por el Comando Sur.

Trump comenzó su mensaje señalando que las Fuerzas Armadas actuaron “bajo sus órdenes” para neutralizar lo que describió como un “grupo de narcoterroristas” que transportaban drogas con destino a Estados Unidos. “Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió el mandatario.

En la publicación, Trump precisó que el incidente ocurrió en aguas internacionales y que el resultado fue contundente: once miembros de la organización murieron durante el enfrentamiento, sin que se registraran bajas ni heridos en las filas estadounidenses. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación” , subrayó.

Donald Trump

El mandatario acompañó su comunicado con un video en el que se observan secuencias del operativo naval. Si bien no brindó detalles sobre la ubicación exacta del ataque ni sobre las unidades o armamento utilizados, remarcó que se trató de un despliegue ejecutado por fuerzas del Comando Sur, responsables de las operaciones militares estadounidenses en la región.

Trump dedicó parte de su mensaje a recordar que el Tren de Aragua fue declarado por su gobierno como una organización terrorista extranjera. Explicó que esta agrupación “opera bajo el control de Nicolás Maduro” y la responsabilizó de múltiples crímenes: asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia en distintos países del continente. Según el Presidente, el accionar del grupo no se limita a Venezuela, sino que representa una amenaza para todo el hemisferio occidental.

Con tono enfático, el jefe de Estado advirtió que la acción militar debe ser interpretada como un aviso a quienes intenten introducir drogas en Estados Unidos. “Que esto sirva de advertencia a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”, escribió en mayúsculas al final de su publicación.

Donald Trump confirmó un ataque naval contra el Tren de Aragua en el Caribe

Más tarde, durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump amplió su explicación sobre los motivos del ataque. Señaló que, desde hace años, grandes volúmenes de narcóticos salen desde Venezuela con destino al mercado estadounidense y que el operativo de este martes fue una respuesta directa a esa amenaza. “Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que eliminamos el barco”, dijo ante la prensa.

El mandatario también elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a quien agradeció por mantenerlo informado de cada detalle de la operación. “Quiero reconocer al general Caine por su labor. Este tipo de acciones requieren coordinación y precisión, y él me mantuvo al tanto en todo momento”, manifestó Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la versión presidencial con una declaración en la red X. Allí escribió: “Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”.

Donald Trump. "Acabamos de derribar un barco que transportaba drogas de Venezuela a Estados Unidos", anunció Donald Trump en la Casa Blanca.

El comunicado presidencial dejó en claro que la ofensiva contra el Tren de Aragua es parte de una política de “tolerancia cero” hacia el narcotráfico. Trump insistió en que la seguridad nacional exige impedir que organizaciones extranjeras sigan utilizando las aguas del Caribe como ruta para ingresar drogas a territorio estadounidense. En ese sentido, reiteró que el mensaje del ataque es inequívoco: “Quien intente traer drogas a nuestro país enfrentará consecuencias severas”.

Una disputa que continúa creciendo

La declaración de Trump marca un nuevo capítulo en la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro y, en particular, contra el Tren de Aragua, un grupo criminal que Washington vincula directamente con Caracas. Sin embargo, en esta ocasión el mensaje presidencial puso el acento en los resultados concretos del ataque: la destrucción de la embarcación, la muerte de once integrantes de la organización y la ausencia de bajas en las filas de Estados Unidos.

Con sus palabras, el presidente buscó dejar claro que la operación fue un éxito militar y, al mismo tiempo, una advertencia a quienes intenten desafiar la política antidrogas de su gobierno.