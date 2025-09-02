Donald Trump confirmó que EE.UU atacó un barco venezolano: "Acaba de suceder"

El presidente estadounidense informó la maniobra reciente en el Caribe Sur. "Había muchas drogas en ese bote".

"Acabamos de derribar un barco que transportaba drogas de Venezuela a Estados Unidos", anunció Donald Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump convocó a los medios para este martes en el Salón Oval de la Cas Blanca y confirmó que Estados Unidos atacó en las últimas horas un barco cargado de drogas que había partido de Venezuela . El "ataque letal" se produjo en medio de la suba de tensión entre su gobierno y el régimen de Nicolás Maduro .

"Cuando salgan y cuando dejen la sala, verán que en los últimos minutos acabamos literalmente de derribar un barco que transportaba drogas. Había muchas drogas en ese barco. Estarán viendo eso y estarán leyendo sobre eso", anticipó Trump a los periodistas.

" Acaba de suceder hace unos momentos ", enfatizó el presidente de Estados Unidos. "Nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido tan increíble, incluyendo lo que sucedió en Irán, eliminando una potencia nuclear potencial por mucho tiempo. Creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos", añadió.

Continuó con su anuncio sobre las drogas, que -dijo el magnate- llegan muy fuertemente desde Venezuela.

"Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Estas venían de Venezuela y están llegando muy fuertemente de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos y podrán ver eso después de que esta reunión termine", concluyó al respecto.

Detalles del ataque de Estados Unidos a Venezuela

"El Presidente de Estados Unidos acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", escribió el secretario de Estado estadounidense.

Enfrentamiento entre Nicolás Maduro y Donald Trump

El lunes, Nicolás Maduro volvió a elevar la tensión con Estados Unidos al declarar este lunes que su país está listo para la “lucha armada” en caso de una invasión y denunció un supuesto plan del presidente Donald Trump para empujarlo a “un baño de sangre”.

Según el mandatario venezolano, los canales de diálogo con Washington se encuentran interrumpidos y denunció que ocho barcos de guerra y más de 1200 misiles están desplegados en dirección a Venezuela.

Las palabras de Nicolás Maduro

“Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, añadió.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para realizar maniobras contra el narcotráfico, lo que derivó en una fuerte tensión en el área.

Maduro habló en una rueda de prensa en Caracas. “Nosotros siempre (...) tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos”, expresó.

Además, el mandatario venezolano advirtió a Donald Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere “llevar a un baño de sangre (...) con una masacre contra el pueblo de Venezuela”.