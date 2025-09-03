Un juego que terminó en tragedia: tocaba timbre en las casas y huía, y murió al ser baleado por un propietario

La víctima es un niño de 11 años, mientras que el principal acusado, de 42, quedó detenido en una cárcel de Houston.

El juego que terminó en tragedia: la víctima del incidente registrado en Houston fue un nene de apenas 11 años.

Un juego de niños terminó en tragedia en Houston, Estados Unidos . Es que un chico de 11 años que jugaba a tocar timbre en las casas y luego huía, recibió un disparo mortal por parte de un propietario, que terminó detenido en una cárcel de esa ciudad.

Según el parte oficial de la Policía, un hombre de 42 años fue arrestado como el principal sospechoso de ejecutar la balacera fatal contra el menor de edad en el bloque 9700 de Racine Street, el pasado sábado hacia las 22.55, hora local.

El hombre, identificado como Gonzalo León Jr., fue acusado formalmente por asesinato por el Tribunal Penal del 177.º Distrito.

De acuerdo con el mismo texto oficial, un testigo del episodio aseguró que el niño, que se llamaba Julián Guzmán, escapaba de la vivienda de León Jr después de tocar el timbre cuando recibió la herida de bala que resultó mortal.

Según comentó el sargento Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston, a KTRK, medio afiliado de CNN, el tiroteo no pareció ser un caso de defensa propia porque se produjo “lejos de la casa” del acusado.

Una broma por aburrimiento y un desenlace fatal

De acuerdo con la información publicada por medios locales, Guzmán y un primo salieron de una fiesta de cumpleaños el sábado por la noche porque estaban “aburridos” y decidieron divertirse jugando a “tocar (el timbre) y correr”, un reto que últimamente se volvió viral en TikTok y que fue registrado en varios puntos de Estados Unidos.

El familiar de la víctima contó en su declaración ante las autoridades que ambos tocaron varias veces a la puerta de León y escaparon, y que luego el propietario salió sosteniendo un arma y les disparó por la espalda, impactando en Guzmán.

POlicía Houston 2 La Policía encontró unas 20 armas de fuego en la casa del sospechoso de dispararle al niño en Houston.

“Nuestro testigo dice que el sospechoso salió por la puerta, y corrió hacia la calle mientras disparaba” sostuvo el sargento Cass a la prensa el pasado domingo.

El primo de Guzmán dijo, además, que la víctima alcanzó a gritarle que le había disparado, y que mientras él intentaba asistirlo el presunto asesino volvía caminando lentamente hacia su casa, donde la Policía encontró más tarde unas 20 armas de fuego.

La Policía arrestó al sospechoso

Agentes de patrulla del Departamento de Policía de Houston respondieron a la llamada por tiroteo y comprobaron que un nene había recibido un disparo y había sido trasladado a un hospital de la zona, donde murió el domingo 31 de agosto.

POlicía Houston port Un hombre de 42 años fue arrestado como el principal sospechoso de ejecutar la balacera fatal contra el niño en Houston.

En ese contexto, detuvieron a una persona en el lugar para interrogarla y después la pusieron en libertad, mientras continuaban desarrollando una investigación exhaustiva a través de la que identificaron a León como principal sospechoso.

Después de las consultas de rigor con la Fiscalía del Condado de Harris, León fue imputado este lunes, mientras que el martes miembros del Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) y del Equipo de Aprehensión Criminal (CAT) del HPD lo arrestaron y lo enviaron a la cárcel local.

Un homenaje improvisado para el niño asesinado

De acuerdo con la información publicada por medios locales, a media cuadra de la casa del sospechoso, en el mismo lugar donde Guzmán cayó mortalmente herido con un disparo en su espalda, erigieron un monumento en homenaje a su memoria. Lo hicieron con una cruz azul, velas para rezar, flores y una foto del niño, que era acompañada por sentidos mensajes.

"Te echo de menos, Julián. Desearía que aún estuvieses aquí, pero te amaré por siempre. Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz, bebé de mamá", se observaba en uno de ellos.

Nene Houston En el lugar dond el niño cayó mortalmente herido con un disparo en su espalda, erigieron un monumento en homenaje a su memoria.

Su familia abrió una colecta en la plataforma GoFundMe para recolectar fondos destinados a su funeral. “Con un inmenso dolor en mi corazón les comparto la perdida de nuestro hijo Julián. No lo puedo creer. Es un dolor que jamás imaginé sentir”, escribió Janet Rodríguez.

“Era tan solo un niño. No le hacía daño a nadie. Era cariñoso, amoroso, siempre sonriente. Era atento con todos. Fue muy querido por muchas personas”, agregó.

Y completó: “Me robaron a mi niño, a mi bebé a muy corta edad. Teníamos toda una vida por delante. No se lo merecía. Siempre te vamos a amar. No es un adiós si no un hasta luego”.