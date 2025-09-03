Alerta por viento y anuncio de chaparrones en Neuquén: qué dice el pronóstico del tiempo

El alerta por viento emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue vigente para este miércoles en Neuquén, aunque todavía las ráfagas no se sienten, al menos en la zona del Alto Valle. Pero además, el pronóstico del tiempo del organismo nacional indica que esta tarde habrá chaparrones.

"Durante el día de hoy está ingresando aire polar con vientos e inestabilidad. Calma hacia la noche con frío y heladas intensas en toda la región. Se mantienen las condiciones de tiempo bueno soleado y frío con altas presiones y heladas jueves y viernes. Ascenso de la temperatura durante el fin de semana. Nevadas y lluvias a comienzos de la próxima semana en cordillera", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

En la capital neuquina, la AIC indica que este miércoles 3 de septiembre se presenta con un día cubierto y una temperatura máxima de 11 °C , con vientos del suroeste que alcanzarán los 47 km/h , con ráfagas de hasta 53 km/h . Por la noche, el cielo se despejará, la temperatura descenderá bruscamente a -6 °C y el viento será de 34 km/h . con ráfagas de la misma intensidad.

Por su parte, el SMN emitió alerta amarilla por viento para este miércoles por la mañana, en la zona Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h", puntualizó el organismo nacional. El alerta también está vigente en las siguientes zonas de la provincia: Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar; y Los Lagos.

Por otra parte, el SMN también precisó que este miércoles a la tarde podría haber chaparrones en la capital neuquina y alrededores, con una probabilidad de 10-40%, e indica que habrá ráfagas de viento de 70-78 km/h.

pronostico smn miercoles

Cómo sigue el tiempo los próximos días en Neuquén

El jueves 4 de septiembre, el cielo estará despejado durante toda la jornada. Las temperaturas comenzarán a subir, con una máxima de 14 °C durante el día, aunque por la noche serán de -3 °C. Los vientos serán leves, con dirección del suroeste por la mañana y del este por la noche. Durante el día soplará a 15 km/h. y por la noche las ráfagas serán de 26 km/h.

Para el viernes 5 de septiembre, el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas alcanzarán los 15 °C durante el día y una mínima de -2 °C por la noche. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad de 22 km/h durante el día y 24 km/h por la noche con ráfagas de 34 km/h.

Viento (3).JPG Maria Isabel Sanchez

El fin de semana traerá cielos variados y temperaturas más cálidas. El sábado 6 de septiembre será un día despejado, con una máxima de 19 °C. y ráfagas que rondarán los 24 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 1 °C. El viento será del noreste, con ráfagas de hasta 39 km/h por la noche.

El domingo 7 de septiembre, el cielo estará mayormente cubierto, con una máxima de 19 °C durante el día y ráfagas de 24 km/. Por la noche se prevé 4 °C. y un incremento del viento: soplará a 30 km/h. con ráfagas de 60 km/h.