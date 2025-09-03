Alerta por fuerte viento en Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas

El invierno no terminó y el frío con temperaturas bajo cero sigue en Neuquén , a pesar de los días primaverales que asomaron la semana pasada. A su vez, este miércoles se sentirá viento fuerte y rige un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la capital neuquina, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que este miércoles 3 de septiembre se presenta con un día cubierto y una temperatura máxima de 11 °C , con vientos del suroeste que alcanzarán los 47 km/h , con ráfagas de hasta 53 km/h . Por la noche, el cielo se despejará, la temperatura descenderá bruscamente a -6 °C y el viento será de 34 km/h . con ráfagas de la misma intensidad.

Por su parte, el SMN emitió alerta amarilla por viento para este miércoles por la mañana, en la zona Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h", puntualizó el organismo nacional.

El alerta también está vigente en las siguientes zonas de la provincia: Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar; y Los Lagos.

Viento (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Cómo sigue el tiempo los próximos días en Neuquén

El jueves 4 de septiembre, el cielo estará despejado durante toda la jornada. Las temperaturas comenzarán a subir, con una máxima de 14 °C durante el día, aunque por la noche serán de -3 °C. Los vientos serán leves, con dirección del suroeste por la mañana y del este por la noche. Durante el día soplará a 15 km/h. y por la noche las ráfagas serán de 26 km/h.

Para el viernes 5 de septiembre, el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas alcanzarán los 15 °C durante el día y una mínima de -2 °C por la noche. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad de 22 km/h durante el día y 24 km/h por la noche con ráfagas de 34 km/h.

Viento (3).JPG Maria Isabel Sanchez

El fin de semana traerá cielos variados y temperaturas más cálidas. El sábado 6 de septiembre será un día despejado, con una máxima de 19 °C. y ráfagas que rondarán los 24 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 1 °C. El viento será del noreste, con ráfagas de hasta 39 km/h por la noche.

El domingo 7 de septiembre, el cielo estará mayormente cubierto, con una máxima de 19 °C durante el día y ráfagas de 24 km/. Por la noche se prevé 4 °C. y un incremento del viento: soplará a 30 km/h. con ráfagas de 60 km/h.