¡Este lunes se vuela todo! A cuánto llegarán las ráfagas de viento en Neuquén

AIC informó en su pronóstico extendido como estarán las condiciones meteorológicas los próximos días. El viento se hará sentir este lunes.

Tras un fin de semana de clima inestable en Neuquén, la semana comienza a estabilizarse, no sin antes pasar por ráfagas de viento fuerte durante la tarde de este lunes.

Según informa la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en su pronóstico extendido, las ráfagas hacia la tarde llegarán a 67 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado y se despejará en horas de la noche. Tanto este lunes como el resto de la semana, la amplitud térmica será importante. Las máximas llegarán a unos primaverales 20°C y las mínimas bajarán hasta -1°C. Durante la noche el viento calmará llegando a 22 km/h.

Este martes se espera un clima excelente para actividades al aire libre durante el día, ya que se espera cielo despejado, con 22°C de máxima y vientos leves de hasta 17 km/h. A la noche, como será característico de la semana que entra, la temperatura bajará drásticamente llegando hasta los 0°C.

El miércoles también se espera mucha amplitud térmica llegando a temperaturas máximas de 22°C y mínimas de 3°C hacia la noche. El viento llegará al punto más calmo de la semana y el cielo se mantendrá cubierto.

Para el jueves se espera un día nublado con temperaturas de hasta 24°C durante el día. La velocidad del viento comenzará a intensificarse a medida que avance el día. Hacia la noche, las temperaturas descenderán hasta 1°C y el viento alcanzará los 43km/h con ráfagas de hasta 75 km/h.

image

El viernes 29 se espera un "ingreso de aire polar desde el atlántico", según el informe de AIC. Durante el día las máximas rondarán los 12°C. El cielo se mantendrá cubierto y el viento seguirá con ráfagas de hasta 70 km/h, pero se calmará, aunque levemente, hacia la noche.

El sábado estará incluso más frío, con máximas de 7°C, aunque las mínimas seguirán en el mismo rango que el resto de la semana. El viento se mantendrá en 30 km/h con ráfagas de hasta 45 km/h. Se esperan precipitaciones dispersas durante el día.

El informe de AIC también agrega que el fin de semana permanecerá inestable tanto en el alto valle como en la meseta y la costa. La cordillera permanecerá con un importante déficit de precipitaciones.

image

Llega la tormenta de Santa Rosa con fuertes lluvias y viento: a qué zonas del país afectará

Con los últimos días de agosto, crece la expectativa- como cada año- por la popular tormenta de Santa Rosa. Especialistas advirtieron sobre los efectos que podría tener en distintas zonas de Argentina. ¿Para cuándo está pronosticada en Argentina?

Este fenómeno meteorológico, que se espera tradicionalmente alrededor cerca del 30 de agosto, ya que es el Día de Santa Rosa de Lima. Según la leyenda, las lluvias más fuertes del año suelen ocurrir en los días cercanos a esta fecha, específicamente en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre.

Esto genera preocupación y expectativa, ya que es probable que se registren jornadas de lluvias intensas y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer un informe que indica que el 57% de los años -entre 1906 y 2023 -se registraron tormentas el 30 de agosto, lo que le da una "probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir".

El pronóstico sugiere que hay un 80% de probabilidades de lluvias para el sábado 30 de agosto en la zona central y el litoral argentino. Se esperan precipitaciones en forma de "lluvia débil" y "lluvia moderada" que comenzarían alrededor del mediodía del sábado y se extenderían hasta la tarde del domingo.