Llega la tormenta de Santa Rosa con fuertes lluvias y viento: a qué zonas del país afectará

Ya se advierte sobre el impacto que podrá tener, con acumulados de entre 40 y 70 mm, más actividad eléctrica. ¿Para cuándo está pronosticada en Argentina?

Más allá de estar relacionada con cuestiones religiosas, el fenómeno tiene su explicación científica.

Con los últimos días de agosto, cree la expectativa- como cada año- por la popular tormenta de Santa Rosa . Especialistas advirtieron sobre los efectos que podría tener en distintas zonas de Argentina. ¿Para cuándo está pronosticada en Argentina?

Este fenómeno meteorológico, que se espera tradicionalmente a lrededor cerca del 30 de agosto, ya que es el Día de Santa Rosa de Lima. Según la leyenda, las lluvias más fuertes del año suelen ocurrir en los días cercanos a esta fecha, específicamente en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre.

Esto genera preocupación y expectativa, ya que es probable que se registren jornadas de lluvias intensas y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer un informe que indica que el 57% de los años -entre 1906 y 2023 -se registraron tormentas el 30 de agosto, lo que le da una "probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir".

El portal especializado Meteored informó sobre una alta probabilidad de inestabilidad climática en esta semana. Y advierten que entre el 30 y 31 de agosto 2025, la tormenta de Santa Rosa podría desatar lluvias intensas, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros y actividad eléctrica. El mes podría quedar entre los más lluviosos desde 1901.

Qué zonas del país estarán impactadas por la tormenta de Santa Rosa

Aunque este fenómeno indica la transición entre el invierno y la primavera, podría correrse algunos días. Aún el Servicio Meteorológico Nacional no la puede pronosticar con la fecha exacta, pero es posible que haya una tormenta intensa en el centro y el noreste de la Argentina.

La fecha de esta especial tormenta es el 30 de agosto, Día de Santa Rosa. Pero más allá de estar relacionada con cuestiones religiosas, el fenómeno tiene su explicación científica.

El climatólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que "desde mediados y finales de agosto, la atmósfera es sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera. Esto favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de una tormenta”.

Y precisó, en diálogo con Infobae, que esos factores se registran frecuentemente en el centro y noreste del país en esta época del año. En cambio, en regiones como la Patagonia no es común se formen esas tormentas y por eso la frecuencia de Santa Rosa es muy baja. Algo similar ocurre en noroeste argentino, donde la época está marcada por la estación seca y predominan los días despejados y con mucho sol.

Advierten que entre el 30 y 31 de agosto 2025, la tormenta de Santa Rosa podría desatar lluvias intensas en Buenos Aires y toda la región central, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros y actividad eléctrica. El mes podría quedar entre los más lluviosos desde 1901.

El pronóstico sugiere que hay un 80% de probabilidades de lluvias para el sábado 30 de agosto en la zona central y el litoral argentino. Se esperan precipitaciones en forma de "lluvia débil" y "lluvia moderada" que comenzarían alrededor del mediodía del sábado y se extenderían hasta la tarde del domingo.

¿Por qué la tormenta de Santa Rosa ocurre a fines de agosto?

Al terminar agosto, en Sudamérica, comienza a ingresar aire húmedo y cálido desde el norte. Esto significa que la atmósfera recibe aire más pegajoso y cálido que viene de regiones tropicales.

Los especialistas en climatología llaman Corriente de Chorro en Capas Bajas a los vientos que traen humedad desde el Atlántico y el Amazonas hacia el sur y cruzan cerca de la cordillera.

Cuando este aire se encuentra con algún frente frío, la atmósfera se vuelve inestable y puede provocar lluvias fuertes, vientos y truenos. Es decir, no hay milagro: el cambio de estación junta todos los ingredientes para que la tormenta sí se forme.

El origen de la tormenta de Santa Rosa

La explicación viene de un hecho histórico. En 1615, en la ciudad de Lima, Perú, piratas holandeses intentaron atacar.

Isabel Flores de Oliva, luego conocida como Santa Rosa de Lima, organizó rezos para pedir protección. Una tormenta sorpresiva hizo que los piratas se vayan y la ciudad quedó a salvo.

Desde aquellos tiempos, a toda tormenta que ocurra cerca del 30 de agosto, se la asocia a Santa Rosa.

Con el tiempo, la tradición cruzó fronteras. Cada vez que una tormenta fuerte ocurre cerca del 30 de agosto en Sudamérica, la gente la llama “tormenta de Santa Rosa”. El mito se mantuvo y hoy en Argentina es parte del calendario popular.