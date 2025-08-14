Tormenta de Santa Rosa: ¿Para cuándo está pronosticada en Argentina?

El SMN advirtió sobre los efectos que podría tener esta popular tormenta. Más allá de su relación a cuestiones religiosas, tiene explicación científica.

Según la tradición, la popular t ormenta de Santa Rosa se registra generalmente a fines de agosto. La creencia popular establece que en esos días se produce la peor tormenta del año. Aunque este fenómeno indica la transición entre el invierno y la primavera, podría correrse algunos días.

Aún el Servicio Meteorológico Nacional no la puede pronosticar con la fecha exacta, pero es posible que haya una tormenta intensa en el centro y el noreste de la Argentina.

La fecha de esta especial tormenta es el 30 de agosto, Día d e Santa Rosa, pero podría ocurrir dentro de 15 días o un poco más. Pero más allá de estar relacionada con cuestiones religiosas, el fenómeno tiene su explicación científica.

El climatólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que "desde mediados y finales de agosto, la atmósfera es sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera. Esto favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de una tormenta”.

Y precisó, en diálogo con Infobae, que esos factores se registran frecuentemente en el centro y noreste del país en esta época del año. En cambio, en regiones como la Patagonia no es común se formen esas tormentas y por eso la frecuencia de Santa Rosa es muy baja.

Tormenta de Santa Rosa.jpg

Algo similar ocurre en noroeste argentino, donde la época está marcada por la estación seca y predominan los días despejados y con mucho sol.

¿Por qué se llama tormenta de Santa Rosa?

La explicación viene de un hecho histórico. En 1615, en la ciudad de Lima, Perú, piratas holandeses intentaron atacar.

Isabel Flores de Oliva, luego conocida como Santa Rosa de Lima, organizó rezos para pedir protección. Una tormenta sorpresiva hizo que los piratas se vayan y la ciudad quedó a salvo.

Desde aquellos tiempos, a toda tormenta que ocurra cerca del 30 de agosto, se la asocia a Santa Rosa.

Con el tiempo, la tradición cruzó fronteras. Cada vez que una tormenta fuerte ocurre cerca del 30 de agosto en Sudamérica, la gente la llama “tormenta de Santa Rosa”. El mito se mantuvo y hoy en Argentina es parte del calendario popular.

¿Por qué la tormenta de Santa Rosa ocurre a fines de agosto?

Al terminar agosto, en Sudamérica, comienza a ingresar aire húmedo y cálido desde el norte. Esto significa que la atmósfera recibe aire más pegajoso y cálido que viene de regiones tropicales.

Los especialistas en climatología llaman Corriente de Chorro en Capas Bajas a los vientos que traen humedad desde el Atlántico y el Amazonas hacia el sur y cruzan cerca de la cordillera.

tormenta (1).jpg El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este jueves en varias provincias.

Cuando este aire se encuentra con algún frente frío, la atmósfera se vuelve inestable y puede provocar lluvias fuertes, vientos y truenos. Es decir, no hay milagro: el cambio de estación junta todos los ingredientes para que la tormenta sí se forme.

Cuándo se espera la tormenta de Santa Rosa en 2025

En 2025, los modelos meteorológicos aún no permiten pronosticar el día de la tormenta de Santa Rosa.

Integrantes del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), que depende del SMN, revisaron una base de datos de más de 100 años. Encontraron que la ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro de la región de la Argentina donde las tormentas son frecuentes.

lluvias.jpeg

Consideraron los datos desde el 25 de agosto al 4 de septiembre (5 días antes y después de Santa Rosa) desde 1906 hasta 2023.

Luego, contabilizaron, para cada año, la cantidad de días consecutivos con precipitaciones y la lluvia acumulada. En caso de registrarse más de un evento de tormentas en los 10 días considerados, se contabilizó solo el que dio lugar a mayor cantidad de agua caída.

El resultado del análisis demostró que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades (57% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas y/o abundantes.