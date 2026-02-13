¿Hay viento este finde largo? Día por día, así es el pronóstico para Neuquén

La ciudad tendrá días con variaciones térmicas y ráfagas intensas hacia el final del período. El detalle del pronóstico del tiempo de la AIC.

Desde este viernes y los próximos días del fin de semana largo de Carnaval , la ciudad de Neuquén se prepara para condiciones climáticas estables aunque con marcadas variaciones térmicas. El viento estará presente con ráfagas de diversa intensidad.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este viernes se prevé cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 28 grados durante el día, acompañada de vientos del noreste a 31 kilómetros por hora con ráfagas de 42 kilómetros por hora, mientras que por la noche el cielo se mantendrá en las mismas condiciones con una mínima de 11 grados y ráfagas que alcanzarán los 47 kilómetros por hora desde el noreste.

Para el sábado 14 de febrero , durante el día, habrá un ascenso térmico con una máxima de 32 grados bajo un cielo mayormente despejado y vientos del sur a 24 kilómetros por hora con ráfagas de 28 kilómetros por hora, dando paso a una noche despejada con una temperatura de 13 grados y vientos del sudoeste a 38 kilómetros por hora con ráfagas de 59 kilómetros por hora.

Viento (11)

El domingo 15 de febrero cambiarán las condiciones climáticas y se prevé cielo con sol radiante y una máxima de 33 grados durante el día con vientos del oeste a 25 kilómetros por hora y ráfagas de 40 kilómetros por hora. Por la noche se espera cielo despejado con una temperatura de 12 grados y vientos del sudoeste a 30 kilómetros por hora con ráfagas de 52 kilómetros por hora.

El fin de semana largo de Carnaval continuará el lunes 16 de febrero con calor que seguirá en aumento, con una máxima de 35 grados bajo un sol radiante y vientos del sudeste a 10 kilómetros por hora con ráfagas de 37 kilómetros por hora. En tanto, para la noche se espera cielo despejado con una temperatura de 11 grados y vientos del oeste a 30 kilómetros por hora con ráfagas de 47 kilómetros por hora.

Viento (5)

El martes 17 de febrero se perfila como la jornada más ventosa del finde largo y se mantendrá una temperatura máxima de 35 grados con sol radiante durante el día. Los vientos soplarán del oeste a 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora. Por la noche el cielo estará mayormente despejado con una temperatura de 10 grados y vientos del sudoeste a 54 kilómetros por hora con ráfagas de 65 kilómetros por hora.

Finalmente, el miércoles 18 de febrero traerá una temperatura máxima de 28 grados y cielo despejado durante el día, vientos del sudoeste a 29 kilómetros por hora y ráfagas de igual intensidad, concluyendo con una noche despejada de 9 grados y ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarán los 40 kilómetros por hora.