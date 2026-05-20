Advierten por inusual clima para los próximos días en la Patagonia: el pronóstico que sorprende en mayo

Si bien algunas ciudades registran hasta 4.6°C bajo cero, el pronóstico para la región viene con algunas sorpresas.

Por estas días, es llamativo a pesar de las fuertes heladas y bajas temperaturas, que el SMN no haya emitido ningún tipo de alerta climática, pero esto tiene una explicación.

Todo indica que mayo estará marcado por un fuerte descenso de la temperatura en gran parte del país, donde en los últimos días se han registrado intensas heladas y sensación térmica bajo cero en varias localidades. Pero ahora advierten sobre condiciones inusuales que se darán en los próximos días.

Si bien algunas ciudades patagónicas registran este miércoles por la mañana temperaturas que alcanzan los 4.6°C bajo cero, el pronóstico para la región viene con algunas sorpresas.

Por estas días, es llamativo a pesar de las fuertes heladas y bajas temperaturas, que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no haya emitido ningún tipo de alerta climática, pero esto tiene una explicación.

Según indicó el sitio especializado Meteored, un amplio sistema de alta presión seguirá dominando la Patagonia con escasas precipitaciones, heladas intensas y máximas agradables en el norte de la región, lo que generará algunas nieblas matinales.

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Por lo que el segundo tramo de la semana continuará marcado por condiciones meteorológicas muy estables en gran parte de la Patagonia. Un amplio sistema de alta presión, con centro sobre la provincia de Río Negro favorecerá jornadas condiciones especiales.

"La Patagonia atravesará varios días consecutivos con muy poco viento y prácticamente sin precipitaciones, una situación poco habitual para la región durante mayo", advirtió Meteored.

Lluvias, heladas y neblinas

De acuerdo a lo pronosticado hasta el momento, las únicas excepciones aparecerán sobre la costa atlántica de Río Negro, especialmente entre San Antonio Oeste y Viedma, donde podrían registrarse algunos chaparrones muy aislados. Aunque también podrían presentarse precipitaciones dispersas sobre el este de Tierra del Fuego y sectores cercanos a Península Valdés.

Asimismo, se indicó que se esperan nieblas y neblinas matinales en zonas de valles y áreas bajas de la Patagonia. Además, persistirán las heladas de variada intensidad, particularmente sobre las estepas del centro patagónico y el sur de Río Negro.

frio y viento Advierten que este podría ser el último evento frío significativo del invierno 2025 en Argentina.

En este contexto, las temperaturas máximas continuarán mostrando importantes contrastes entre el sur y el norte de la región. Mientras Ushuaia tendrá máximas de entre 5 y 8 ºC durante el período, El Calafate rondará los 9 ºC con poco viento y nubosidad variable.

Algunos sectores del norte de la Patagonia están registrando temperaturas agradables para esta época del año, como es el caso de Comodoro Rivadavia que alcanzará valores de entre 11 y 15 ºC con viento leve del noreste, mientras Trelew, Puerto Madryn y Viedma tendrán máximas cercanas a los 14 y 15 ºC .

El jueves aumentará algo el viento en cordillera

Durante el jueves el sistema de alta presión comenzará a desplazarse, lo que favorecerá un incremento moderado del viento en áreas como Bariloche y Villa La Angostura.

En la zona cordillerana podrían registrarse algunas ráfagas cercanas a los 40 km/h y chaparrones débiles, por lo que se tratará de fenómenos muy aislados y la mayor parte de la Patagonia continuará libre de precipitaciones durante jueves y viernes.