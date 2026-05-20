La extraña señal de tránsito que casi nadie conoce: qué significa el círculo con un jinete en medio de la ruta

En el Sistema de Señalización Vial Uniforme se establece con precisión qué significa la señal de tránsito con un jinete en medio de la ruta .

señal de tránisto: qué significa el círculo con un jinete en medio de la ruta

A través del sitio oficial del Gobierno Nacional , es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme , publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer. ¿Qué significa la señal de tránsito con un jinete en medio de la ruta y por qué es importante circular con precaución cuando se la visualiza?

Cabe recordar que, entre los motivos para la suspensión o la pérdida de la licencia de conducir , aparecen los siguientes:

En el Sistema de Señalización Vial Uniforme pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

Este es el significado de la señal de tránsito con un jinete

La señal de tránsito con un jinete en medio de la ruta, conocida oficialmente como R18 (d), indica que el carril está reservado de manera exclusiva para jinetes. Es decir que solo pueden circular por allí personas montadas a caballo.

Esta señal presenta una forma circular, con un borde rojo, fondo azul y el dibujo de un jinete en blanco en el centro. Suele estar ubicada en zonas donde hay sendas o carriles exclusivos, muchas veces compartidos con transporte público o en áreas rurales donde el tránsito de caballos es habitual.

La señal de tránsito en cuestión -cuyo título es Circulación Exclusiva (Jinetes)- se halla incluida entre las denominadas Señales Reglamentarias o Prescriptivas en la página 2 del librillo mencionado más arriba. Además de ella, entre las tipificadas como de Circulación Exclusiva aparecen otras como Transporte Público -con la imagen de un colectivo-; Motos y Bicicletas.

Cuáles son las sanciones por no respetar la señal de tránsito con un jinete

En general, todas las multas de tránsito se calculan en base a la denominada Unidad Fija (UF), un parámetro que cambia dos veces por año, según el precio de la nafta premium. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el importe expresado en pesos correspondiente a una Unidad Fija es de $2.215 -durante el bimestre mayo-junio de 2026- y las sanciones oscilan entre $110.750 y $2.658.000, según el tipo de falta.

patente Los conductores que no respeten la señal de tránsito con un jinete podrían ser multados.

Si bien el monto a pagar por las multas no es uniforme en todo el país, el valor de las infracciones sí se encuentra unificado por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, estipulado en las mencionadas Unidades Fijas, por lo que cada provincia se encarga de cuantificar las U.F.

Así, la multa estimativa por no respetar la señal de tránsito con un jinete podría variar entre 150 U.F. y 500 U.F., de acuerdo a lo apuntado en el Régimen de Faltas: "Por no respetar el orden de prioridad normativa exigido y por no respetar las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales, en ese orden de prioridad, (el conductor) será sancionado con multa desde 150 U.F. hasta 500 U.F”.