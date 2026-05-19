Cómo averiguar en qué barco llegaron tus abuelos a Argentina: es fácil y gratis

Un registro histórico online permite acceder a datos fascinantes del viaje, como era barco, la fecha de llegada y el puerto de ingreso al país.

Los inmigrantes llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX, en su mayoría provenían de Italia y España.

Durante el período de inmigración masiva entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, Hotel de los inmigrantes recibió a millones de personas que llegaron desde Europa en busca de nuevas oportunidades.

Hoy, ese pasado puede reconstruirse a través de registros históricos online que permiten conocer en qué barco viajaron nuestros ancestros, cuándo arribaron y por qué puerto ingresaron al país, datos que permiten conocer detalles clave sobre su historia familiar.

El Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos , conocido como CEMLA, cuenta con una enorme base de datos de más de 4,4 millones de migrantes registrados.

A través de este buscador online, es posible acceder a información sobre:

El barco en el que viajaron

El puerto de partida

La fecha de llegada a Argentina

La nacionalidad

El estado civil

La profesión

El lugar de nacimiento

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Según explicó el Padre Ildro Griz, director del CEMLA, muchas personas utilizan esta herramienta para reconstruir la historia de sus familias y conectar con sus raíces.

Cómo buscar en qué barco llegaron tus antepasados

El proceso es gratuito y puede hacerse en pocos minutos desde cualquier dispositivo con internet.

Paso a paso

Ingresar al buscador oficial del CEMLA

Completar el apellido de la persona que se desea buscar.

Agregar el nombre para reducir resultados y hacer más precisa la búsqueda.

Ingresar el código captcha.

Presionar el botón “Buscar”.

Qué información aparece en los resultados

Una vez realizada la búsqueda, el sistema muestra una lista con distintos datos históricos de cada inmigrante registrado.

Entre ellos:

Nombre y apellido

Edad al momento del viaje

Estado civil

Nacionalidad

Profesión

Lugar de nacimiento

Fecha de arribo

Nombre del barco

Puerto desde donde partió

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La inmigración que transformó Argentina

La Inmigración masiva en Argentina fue uno de los procesos más importantes en la formación del país. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, millones de personas llegaron principalmente desde Europa, transformando la cultura, la economía y la sociedad argentina.

El período más intenso se dio entre 1880 y 1930, cuando el país impulsó políticas para atraer población extranjera. En esos años, Argentina llegó a ser uno de los principales destinos migratorios del mundo.

La mayoría de los inmigrantes provenían de Italia (el grupo más numeroso), España y también llegaron desde Francia, Alemania, Rusia y Europa del Este.

Los inmigrantes dejaban sus países debido a las crisis económicas y pobreza generadas sobre todo en Europa a causa de las guerras y conflictos políticos. Llegaban a Argentina en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, ya que estas nuevas tierras ofrecían mayor posibilidad de empleo y un proyecto de crecimiento.

Hotel de los inmigrantes Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires, donde se hospedaban muchos de los recién llegados al país.

Muchos inmigrantes llegaron a Buenos Aires, especialmente al puerto, y luego se distribuyeron en grandes ciudades, colonias agrícolas en el interior, y provincias como Santa Fe y Entre Ríos.

En sus primeros años, muchos se alojaban en el Hotel de Inmigrantes o en conventillos, viviendas compartidas con condiciones precarias, pero con fuerte vida comunitaria.

La inmigración dejó una huella profunda ya que influyó en el idioma (lunfardo) , en la gastronomía, aportó mano de obra clave para el desarrollo local y moldeó la identidad cultural argentina.

Hoy, gran parte de la población argentina tiene ascendencia inmigrante, lo que explica la diversidad cultural del país.

Por eso, este buscador se convirtió en una herramienta muy utilizada por personas interesadas en genealogía, historia familiar y reconstrucción de identidad.