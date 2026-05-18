Volkswagen Polo 0 en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Fue uno de los autos 0km más patentados en el primer cuatrimestre y pelea frente a rivales fuertes en el segmento, como Peugeot 208 y Toyota Yaris.

En un mercado donde los SUV avanzan cada vez más fuerte, todavía hay hatchbacks que siguen sosteniendo volumen, presencia y ventas constantes. Uno de ellos es el Volkswagen Polo , que en 2026 continúa entre los autos más patentados de Argentina gracias a una fórmula que combina versiones accesibles, motores turbo eficientes y una plataforma sólida para el uso cotidiano.

Importado desde Brasil, el Polo ocupa un lugar estratégico dentro de Volkswagen Argentina. Es el modelo de entrada de gama de la marca alemana y compite directamente contra referentes históricos del segmento B como Peugeot 208 , Toyota Yaris y Chevrolet Onix.

A diferencia de muchos rivales que modificaron fuertemente sus gamas en los últimos años, Volkswagen mantuvo en el Polo una propuesta bastante clara y simple: una versión aspirada más accesible y alternativas turbo automáticas para quienes priorizan más confort y respuesta en ciudad. Ese equilibrio le permitió sostener buenos niveles de patentamientos incluso en un contexto de fuerte competencia.

Volkswagen Polo: cómo viene en patentamientos durante 2026

Según los últimos datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Polo patentó 653 unidades en abril y acumula 4.126 vehículos registrados en lo que va de 2026. Con esos números, sigue dentro del lote de autos con mayor volumen del país.

Ranking: los 15 vehículos 0km más patentados de Argentina en el acumulado 2026

Toyota Hilux: 10.183 unidades Peugeot 208: 9.033 Fiat Cronos: 8.440 Ford Territory: 7.387 Ford Ranger: 6.918 Volkswagen Tera: 6.093 Volkswagen Amarok: 5.657 Chevrolet Tracker: 5.448 Chevrolet Onix: 4.958 Peugeot 2008: 4.428 Toyota Yaris Cross: 4.265 Volkswagen Polo: 4.126 Toyota Corolla Cross: 4.078 Volkswagen Taos: 4.000 Renault Kwid: 3.978

Volkswagen Polo Volkswagen Polo, un hatchback con presencia en Argentina. Volkswagen

Durante abril se patentaron 47.564 autos 0 km en Argentina, lo que representó una caída interanual del 13,6%. En el acumulado anual, el mercado alcanzó 205.114 unidades, con una baja del 5,7% frente al mismo período de 2025.

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

La gama actual del Volkswagen Polo en Argentina está compuesta por tres versiones, todas desarrolladas sobre la plataforma MQB. La oferta combina un motor aspirado tradicional con opciones turbo de tres cilindros y caja automática.

Polo Track MSI

Es la entrada de gama. Utiliza el motor 1.6 MSI naftero de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas. Está orientado a quienes buscan simplicidad mecánica, costos contenidos y uso urbano.

Polo Comfortline 170 TSI AT

Incorpora el motor 1.0 turbo de tres cilindros con 170 Nm de torque y caja automática de seis velocidades. Mejora la respuesta en ciudad y ruta, además de sumar mayor equipamiento de confort.

Polo Highline 170 TSI AT

Mantiene la misma mecánica turbo del Comfortline, pero agrega más terminaciones, tecnología y detalles de equipamiento para posicionarse como la versión más completa de la gama actual.

Volkswagen Polo GTS.jpg Volkswagen Polo GTS, la variante deportiva de la gama. Volkswagen

En tecnología, toda la línea incorpora pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de control electrónico de estabilidad y múltiples airbags como parte de la dotación de seguridad.

Cuánto sale un Volkswagen Polo en mayo 2026

Volkswagen mantuvo sin cambios los precios del Polo respecto de abril. Los valores oficiales vigentes en Argentina para mayo 2026 son los siguientes: