Estreno mundial: cómo es el nuevo GTI de Volkswagen, su primer deportivo eléctrico

La marca alemana presentó en Nürburgring el ID. Polo GTI, toda una novedad dentro de su saga deportiva.

El Volkswagen ID. Polo GTI acaba de marcar un antes y un después en la historia de los GTI de la marca alemana. Por primera vez en sus 50 años de tradición desde la aparición del primer Golf GTI, la sigla deportiva incorpora un modelo eléctrico con el lanzamiento del nuevo Polo.

La presentación del nuevo modelo, que combina el ADN clásico de los GTI con tecnología 100% eléctrica, se realizó durante las 24 Horas de Nürburgring, una carrera con mucha historia en un escenario emblemático para el automovilismo mundial. Allí, la marca alemana dejó en claro que su nuevo ID. Polo GTI eléctrico no es solo una nueva generación de su auto compacto, sino un modelo listo para iniciar una nueva era dentro de la familia deportiva.

Este nuevo Polo no solo apunta a los fanáticos históricos del GTI, sino también a una generación que busca performance con eficiencia energética; es decir, apuesta fuerte a la electrificación sin resignar sensaciones al volante.

Volkswagen ID.Polo GTI Volkswagen ID.Polo GTI. Volkswagen

Volkswagen Polo GTI: así es el primer GTI eléctrico de la historia

El nuevo Volkswagen ID. Polo GTI está impulsado por un motor eléctrico que entrega 166 kW (226 CV) y un par inmediato de 290 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,8 segundos. Se trata de cifras que lo posicionan como un verdadero deportivo dentro del segmento compacto.

Volkswagen ID.Polo GTI Volkswagen ID.Polo GTI. Volkswagen

A diferencia de muchos eléctricos, el Volkswagen ID. Polo GTI eléctrico mantiene la tracción delantera, fiel a la tradición GTI, pero suma un bloqueo electrónico del diferencial y un chasis adaptativo DCC que optimizan la conducción en curvas.

Además, incorpora un modo de conducción específico GTI que, con solo presionar un botón, ajusta todos los parámetros del vehículo para ofrecer una experiencia más deportiva. Esto incluye dirección, suspensión y respuesta del motor, junto con una interfaz digital exclusiva.

Volkswagen ID.Polo GTI Volkswagen ID.Polo GTI. Volkswagen

En términos de autonomía, el modelo cuenta con una batería de 52 kWh, que le permite recorrer hasta 424 kilómetros (WLTP). También admite carga rápida en corriente continua, pudiendo pasar del 10% al 80% en aproximadamente 24 minutos.

Por otra parte, el flamante ID. Polo mantiene elementos icónicos de la raza GTI, como la línea roja en el frontal, pero los combina con una estética moderna, faros Matrix LED y una firma luminosa que lo distingue como un ejemplar más futurista.

Volkswagen ID.Polo GTI Volkswagen ID.Polo GTI. Volkswagen

Puertas adentro, refuerza su identidad con detalles en rojo, asientos deportivos premium y un cockpit digital que incluso ofrece un modo retro inspirado en el Golf GTI original. Esta mezcla entre tradición e innovación es uno de los grandes diferenciales del modelo.

A pesar de su perfil deportivo, el Volkswagen ID. Polo GTI eléctrico ofrece un interior más amplio que su versión a combustión y un baúl que puede llegar hasta 1.240 litros de capacidad, lo que lo convierte en un auto usable en el día a día.

Volkswagen ID.Polo GTI Volkswagen ID.Polo GTI. Volkswagen

En materia de tecnología, suma asistencias a la conducción avanzadas, como el Connected Travel Assist, capaz de reconocer semáforos y detener el vehículo automáticamente. También incluye conducción “one pedal”, una característica cada vez más común en los eléctricos.

Con este lanzamiento, Volkswagen no solo reinventa un ícono, sino que también redefine lo que significa un GTI en la actualidad. El desafío: demostrar que la deportividad puede convivir con la electrificación sin perder su esencia.