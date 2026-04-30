Una nueva marca de lujo llega a la Argentina: estos son los precios de sus autos

Lynk & Co desembarca con tres SUV de lujo para competir con las marcas premium tradicionales. Cuánto cuestan.

La llegada de Lynk & Co a la Argentina abre un nuevo capítulo en el segmento de autos premium. La marca, que forma parte del gigante chino Geely en alianza con Volvo, desembarca con una propuesta que combina lujo, tecnología y electrificación , y ya confirmó los precios que tendrá su gama en el país .

Lynk & Co es una automotriz joven, pero con respaldo industrial sólido, que ya logró posicionarse en Europa con modelos híbridos y eléctricos de alta gama. El arribo al país estará respaldado por el Grupo Belcastro (distribuidores de Ferrari y Alfa Romeo en Argentina), un actor con experiencia en el manejo de marcas premium.

La gama de la marca se compone de SUV modernos, electrificados y con alto nivel de equipamiento , en un rango de precios que los ubica dentro del universo premium, pero con cierta competitividad frente a marcas tradicionales.

Lynk & Co 06 Lynk & Co 06. Lynk & Co

Lynk & Co en Argentina: precios confirmados

Lynk&Co ya confirmó cuáles serán sus primeros modelos y cuánto costarán. Se trata de los SUV 01, 06 y 08, que forman parte de la gama inicial.

El Lynk&Co 01 tendrá un precio de US$37.900, posicionándose como la puerta de entrada a la marca. Por encima se ubicará el Lynk&Co 06, que costará US$32.800 dólares, con un nivel de equipamiento superior y mayor tecnología.

En la cima de la gama estará el Lynk&Co 08, con un precio de US$63.200, un SUV más grande, con capacidad para siete pasajeros, mayor potencia y todo el confort.

Cómo son los SUV de Lynk & Co y qué ofrecen

1) Lynk & Co 01: será el “caballito de batalla” de la marca: mite 4,545 milímetros de largo y comparte plataforma y componentes con el Volvo XC40 y apunta a ofrecer una experiencia premium con un posicionamiento más competitivo.

En versión PHEV, ofrece una combinación de motor 1.5 turbo naftero (137 CV) con otro eléctrico (143 CV), que totalizan 276 caballos de potencia máxima entre ambos. Ofrece 75 kilómetros de autonomía eléctrica y 850 kilómetros combinada. Agrega, además, un argumento fuerte para su posicionamiento: cinco estrellas en Euro NCAP.

2) Lynk & Co 06: se trata de otro SUV híbrido enchufable (largo de 4,350 milímetros, participa del segmento B) que busca destacarse por diseño, tecnología y eficiencia, con un interior muy digital y un amplio paquete de asistencias.

El 06 EM-P PHEV dispone de una potencia de 215 CV, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica. También suma un importante paquete de ADAS (frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámara 360°, entre otros).

Lynk & Co 08 Lynk & Co 08. Lynk & Co

3) Lynk & Co 08: el “superhíbrido” del segmento grande es el que le pone el moño tecnológico en la ofensiva PHEV. Se trata de un SUV del segmento E que ofrece una autonomía eléctrica declarada de 200 kilómetros (y combinada de 1.100 kilómetros), una cifra considerable para un híbrido enchufable, por eso se lo define como 'superhíbrido'.

Tiene alrededor de 4,82 metros de largo y un habitáculo súper tecnológico con conectividad. En cuanto a la mecánica, el motor 1.5 convencional indica una potencia de 137 CV, y el eléctrico, de 208 CV, con una potencia máxima combinada de 345 CV.

Según confirmó el Grupo Belcastro, el plan inicial de distribución abarca puntos de venta en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, para luego expandirse a otros puntos del país según la demanda. Al mismo tiempo, anuncian, están trabajando en el desarrollo de una red de postventa con talleres capacitados para atender la tecnología PHEV, stock de repuestos originales y un sistema de atención digital.