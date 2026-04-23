Chery desembarca con fuerza en Neuquén: nueva concesionaria, autos híbridos y financiamiento accesible

Con una oferta amplia de modelos y opciones sustentables, la marca china ofrece sus autos en la ciudad y busca conquistar al mercado local.

En un contexto de reconfiguración del mercado automotor argentino, la marca china Chery volvió a apostar fuerte por el país y eligió a Neuquén como uno de sus puntos estratégicos en la Patagonia. El desembarco se concreta a través de Dao Sur , su nuevo concesionario oficial en la capital provincial, que ya comenzó a operar con una propuesta que combina innovación tecnológica , opciones de movilidad más sustentable y facilidades de acceso al crédito .

Ubicado sobre Félix San Martín 1650 , dentro del predio de Autonet , el concesionario forma parte del relanzamiento de la marca en Argentina, impulsado por el Grupo Corven , que busca reposicionar a Chery en un mercado cada vez más competitivo. La iniciativa no solo apunta a reforzar la presencia de la firma, sino también a ofrecer una experiencia de compra y posventa alineada con estándares internacionales.

“Nos nombraron concesionario en agosto y en septiembre empezamos a trabajar”, explicó Marcos Gómez, gerente de Dao Sur , en diálogo con LM Neuquén . Desde entonces, el crecimiento fue sostenido, con una clara preferencia del público por los vehículos tipo SUV, que hoy dominan la oferta y la demanda.

Dao sur - concesionario Oficial Chery (7) Claudio Espinoza

El regreso de Chery a la Argentina no es casual. La automotriz ya cuenta con más de 50.000 vehículos activos en el país, un dato que evidencia su inserción previa en el mercado local. Sin embargo, esta nueva etapa llega con una renovación profunda de su estrategia comercial y tecnológica.

El foco está puesto en tres ejes: innovación, seguridad y sustentabilidad. En ese sentido, la marca incorporó nuevas motorizaciones, incluyendo versiones híbridas, además de mejoras en asistencia a la conducción y confort interior.

A nivel global, Chery es reconocida por su calidad inicial según la consultora JD Power, un respaldo que en el mercado argentino se traduce en garantías extendidas de hasta siete años, servicio técnico oficial y una red de concesionarios en expansión.

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Para la región patagónica, la apertura de Dao Sur representa un paso clave en esa expansión. No solo permite acercar la marca al público neuquino, sino que también consolida un nodo comercial que abarca tanto Neuquén como Río Negro.

Qué modelos se ofrecen en Neuquén

Actualmente, la oferta de Chery en el concesionario incluye una gama completa que combina SUVs y un sedán de alta gama. Entre los modelos disponibles se destacan:

Tiggo 2 Pro

Tiggo 4 (híbrido)

Tiggo 7 (mild hybrid)

Tiggo 8 (segmento grande)

Arrizo 8 (sedán híbrido enchufable)

Según Gómez, los vehículos más elegidos por los neuquinos son los SUV, particularmente los modelos Tiggo 4 y Tiggo 7. “Son los que más se están vendiendo por precio, producto y tecnología. La verdad que es una gran opción”, aseguró.

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El auge de este segmento no es una novedad, pero en el caso de Chery se potencia con la incorporación de tecnología híbrida, que permite reducir el consumo de combustible y aumentar la autonomía.

La apuesta por los híbridos

Uno de los puntos fuertes de la nueva gama es la incorporación de vehículos híbridos, tanto convencionales como enchufables. Esta tecnología combina un motor a combustión con uno eléctrico, lo que se traduce en mayor eficiencia energética.

En el caso del Arrizo 8, se trata de un híbrido enchufable que puede alcanzar hasta 1300 kilómetros de autonomía combinando ambas fuentes de energía. “Con un tanque de nafta más la carga completa de batería, tenés esa autonomía”, explicó Gómez.

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Por su parte, la Tiggo 4 funciona como un híbrido convencional, que no necesita conexión eléctrica. El sistema se autoabastece regenerando energía durante la conducción. “Eso te da una autonomía de alrededor de 1000 kilómetros con un solo tanque, y un ahorro significativo para el cliente”, agregó.

Este tipo de tecnología empieza a ganar terreno en Argentina, en línea con las tendencias globales hacia una movilidad más sustentable, aunque aún convive con motores tradicionales a combustión, que siguen siendo parte importante de la oferta.

Precios y financiamiento

Otro de los factores que explican el crecimiento de la marca en la región es su política de precios competitivos, sumada a diversas opciones de financiamiento.

Actualmente, los valores de referencia son:

Tiggo 2: desde 23.000 dólares

Tiggo 4: alrededor de 31.800 dólares

Tiggo 7: cerca de 30.800 dólares (precio promocional)

Arrizo 8: desde 32.000 dólares

Tiggo 8: 44.900 dólares

A esto se suman distintas alternativas de pago, que incluyen financiación prendaria, préstamos personales y créditos a través de bancos como Banco Nación, Banco Galicia, Banco Santander y BBVA.

Dao sur - concesionario Oficial Chery (13) Claudio Espinoza

“Tenemos opciones muy accesibles. Por ejemplo, el Banco Nación ofrece préstamos personales con tasas bajas, lo que permite pagar cuotas razonables. Y todo se gestiona desde el concesionario, el cliente no tiene que ir al banco”, detalló el gerente.

Además, el grupo cuenta con financiación propia, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan acceder a un vehículo nuevo.

Concesionaria Chery DAO SUR OK

Experiencia de compra y expansión regional

Más allá de la venta de vehículos, Dao Sur apunta a ofrecer una experiencia integral que incluye asesoramiento personalizado, servicio técnico oficial y la posibilidad de realizar test drive.

El concesionario funciona de lunes a viernes de 8.30 a 20 y los sábados de 9 a 20, en horario corrido. “La idea es que la gente se acerque, pruebe los autos y conozca la tecnología que estamos ofreciendo”, indicó Gómez.

En paralelo, la empresa también abrió recientemente un punto de venta en General Roca, con el objetivo de facilitar el acceso a clientes de Río Negro. “Muchos vienen de allá, así que decidimos abrir una oficina para acercarnos más”, concluyó.

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