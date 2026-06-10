Rolando Figueroa: "Neuquén es mucho más que Vaca Muerta"

Desde la Provincia vienen trabajando para incrementar la cantidad de turistas y que puedan vivir nuevas experiencias más allá del clima y la nieve.

Las autoridades de Neuquén eligieron lanzar su “Temporada de Invierno 2026” en Buenos Aires, en Rut Haus, con la idea de que quede demostrado que la provincia es mucho más que nieve .

Rodeados de platos y vinos típicos de la región y bajo el lema “Todos esto es Neuquén”, a los invitados les quedó más que claro que es un destino al que se puede ir en cualquier momento del año porque hay innumerables experiencias y actividades.

La gastronomía fue protagonista del lanzamiento: salmón, trucha, jamones y parrilla por doquier; productos patagónicos y vinos regionales que iban y venían; y platos elaborados por chefs de la Ruta de la Gastronomía Neuquina.

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Lo visual y auditivo también estuvo presente: para cantar el himno de Neuquén subió al escenario Joaquín Martínez, oriundo de Zapala, quien fue participante de La Voz Argentina; durante la presentación el asombro vino por parte de una pantalla gigante inmersiva en donde se destacaban los cerros, la nieve, sillas y sonidos típicos del lugar.

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Neuquén abre su temporada 2026 pero promete mucho más que nieve

“Neuquén es mucho más que Vaca Muerta. A partir de esa roca hemos sabido encontrar muchas cosas. A través de la experiencia de nuestros paisajes y de la calidad de nuestra gente, vamos a poder brindar algo nuevo”, aseguró el gobernador, Rolando Figueroa, en declaraciones a la prensa.

Desde la provincia vienen trabajando muchísimo para incrementar la cantidad de turistas y puedan vivir nuevas experiencias más allá del clima y la nieve. “El turista en Neuquén tiene la posibilidad de conocer muy bellos paisajes dotados de cada vez más infraestructura. Tenemos muchas oportunidades para disfrutar de nuestra provincia”, afirmó el funcionario.

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Las Termas, la experiencia imperdible de Neuquén

Durante el evento se destacó el trabajo que se viene realizando con las Termas que se pueden disfrutar en Copahue, Caviahue y un spa termal en Neuquén Capital. “El turismo de Termas en la provincia no es muy conocido todavía pero está preparado para brindarle muchas experiencias a la gente que va a visitarnos”, puntualizó el Gobernador.

“Tenemos trabajo de las Termas en varios lugares de la provincia. No es solo Copahue y Caviahue, en la Capital también hicimos un centro de atención para quien quiera disfrutar de las Termas”, recordó Figueroa.

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“Copahue es una de las mejores termas del mundo y es un lugar muy difícil de poder mejorar la infraestructura porque está gran parte del año tapado de nieve, pero se está pavimentando la ruta con lo cual eso va a mejorar la transitabilidad y estamos organizando inversiones importantes”, puntualizó y destacó que se vienen haciendo diferentes trabajos como llevar Fibra óptica y gas a muchos destinos turísticos que lo necesitaban.

Figuras y promociones

La actriz Anita Martínez se encargó de animar todo el evento y junto con el actor Mariano Martínez presentaron la promoción “Si sos Martínez o sos de Neuquén, tenés un 15% de descuento” que está disponible en el sitio oficial de Turismo con descuentos en hotelería, gastronomía y actividades.

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La oferta de nieve más amplia del país

Con 2.510 hectáreas esquiables, cuatro centros de esquí, dos parques de nieve y múltiples propuestas recreativas distribuidas en todo el territorio, Neuquén se posiciona como la oferta de nieve más amplia del país: