Prevención Salud lanza IÓN, el plan pensado para jóvenes que priorizan flexibilidad y autonomía

Descuentos en farmacias, asistencia médica online y presencial, y una propuesta accesible y autogestionable, para acompañar a las nuevas generaciones.

En un contexto donde los jóvenes redefinen la forma de vincularse con los servicios de salud , priorizando la autogestión, la flexibilidad y el acceso digital, Prevención Salud , la prepaga de SANCOR SEGUROS, presenta IÓN , su nuevo plan diseñado especialmente para personas entre 18 y 35 años.

Con esta propuesta , la compañía busca acompañar quienes atraviesan momentos clave como el inicio de su vida laboral, el trabajo independiente o freelance, y la toma de decisiones vinculadas a su bienestar y economía personal.

IÓN nace como una respuesta a estas nuevas dinámicas , ofreciendo una experiencia simple, ágil y accesible, con herramientas que permiten gestionar la salud de manera autónoma y desde cualquier lugar. No es solo un plan de salud, sino una nueva forma de acompañar a quienes buscan soluciones modernas, flexibles y con beneficios concretos para su día a día.

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“El lanzamiento de IÓN refleja nuestra evolución como compañía y nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades de las nuevas generaciones, que buscan soluciones más digitales, flexibles y alineadas con su estilo de vida. Con este plan, buscamos acompañar una forma de vivir la salud donde cuidarte no te frena, sino que te potencia”, destaca el Dr. Matías Buffa, Gerente General de Prevención Salud.

El plan integra una propuesta de valor pensada para un estilo de vida dinámico, con beneficios concretos y diferenciales como:

40% de descuento en farmacias

Asistencia médica online y presencial

Cobertura en nutrición y óptica digital

100% de cobertura en anticonceptivos

Internación en habitación individual

Acceso a psicología sin copago a través de la app

Seguro de asistencia al viajero

Reintegros en actividades de bienestar como gimnasio, yoga, natación y pilates

Alcance nacional y una amplia red de prestadores

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Estos beneficios diferenciales refuerzan una propuesta pensada para acompañar un estilo de vida activo, con foco en la prevención, el bienestar y la autonomía. Además, IÓN ofrece condiciones de ingreso diferenciales, con una bonificación en la cuota durante los primeros 12 meses, lo que permite acceder a la cobertura abonando únicamente los copagos según uso.

De esta manera, Prevención Salud continúa consolidando su crecimiento y posicionamiento en el mercado, ampliando su propuesta con soluciones innovadoras que acompañan los cambios en la forma de vivir, trabajar y proyectarse de las nuevas generaciones.