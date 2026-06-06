Internaron a Lázaro Báez por una pulmonía: qué se sabe sobre su estado de salud

En las últimas horas, Lázaro Báez fue internado por un cuadro de pulmonía sufrido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza , donde cumple una condena de 15 años de prisión tras las sentencias dictadas en las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad.

Según informaron medios nacionales, Báez fue asistido por personal médico del Hospital Penitenciario Central luego de presentar complicaciones respiratorias. El empresario arrastra diversos problemas de salud, entre ellos hipertensión arterial, diabetes tipo II, asma bronquial alérgica, obesidad y una arritmia cardíaca.

Además, en los últimos meses también habría registrado episodios vinculados a una patología en el colon y hemorragias digestivas, un cuadro que se suma a sus antecedentes clínicos.

La situación sanitaria del empresario ya había sido planteada ante la Justicia por su defensa, que durante el último año solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria al advertir un deterioro de su estado físico. Distintos informes médicos motivaron estudios complementarios y seguimientos periódicos.

Lázaro Báez, frasladado de la cárcel al hospital de Río Gallegos

Sin embargo, de acuerdo con el último parte médico conocido, elaborado por el Hospital Penitenciario Central, Báez se encontraba "clínicamente estable", lúcido y orientado al momento de la evaluación. Según el informe, no presentaba fiebre, caminaba por sus propios medios y mantenía parámetros vitales dentro de los valores normales.

Por el momento, continúa bajo observación médica mientras se monitorea la evolución del cuadro respiratorio.

Avanza el decomiso de los bienes en la causa Vialidad

La internación de Lázaro Báez se produce en medio de las últimas novedades judiciales vinculadas a la causa Vialidad, por la que fue condenado junto a otros exfuncionarios y empresarios.

En los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó distintos planteos de las defensas y dejó firme el avance del proceso de decomiso de bienes dispuesto en el expediente. La medida alcanza a la expresidenta Cristina Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y al propio Báez.

bienes empresa lazaro baez

La resolución habilita a la Justicia a continuar con las acciones destinadas a ejecutar bienes y activos para cubrir el monto fijado como reparación económica por el perjuicio ocasionado al Estado. Según se determinó en la causa, el decomiso asciende a casi 685.000 millones de pesos.

Entre los bienes alcanzados por el proceso figuran propiedades, cuentas, empresas y otros activos vinculados a los condenados. En el caso de Báez, la medida involucra parte del patrimonio que fue investigado durante años en distintas causas judiciales relacionadas con la obra pública en Santa Cruz.

De esta manera, mientras el empresario santacruceño permanece internado y bajo observación médica en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, también continúa avanzando el proceso judicial derivado de una de las causas de corrupción más resonantes de los últimos años.