La nueva legislación que puso en marcha el Gobierno benefició al empresario. La medida también alcanza a los hijos del empresario.

Por la nueva Ley de Inocencia Fiscal, Lázaro Báez fue beneficiado y sobreseído en una causa de evasión.

En las últimas horas se conoció que el empresario Lázaro Báez, cercano al gobierno kirchnerista, fue sobreseído junto a otras 11 personas acusadas por evasión por la empresa Austral Construcciones, esto se debe a la aplicación del beneficio de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que comenzó a regir a principios de este años.

Esta medida la dispuso el Tribunal Oral Económico N°3. Aún así, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa de Báez para cerrar una causa por la presunta evasión tributaria y aportes de la seguridad social de la misma empresa. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En el caso que resolvió la Corte , la defensa había llegado hasta esa instancia a través de un recurso extraordinario, para que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 "extinguiera la acción penal" porque argumentaron que habían pagado los impuestos en el expediente de la quiebra de Austral Construcciones por unos 600 millones de pesos .

Tanto la fiscalía como la querella se opusieron. "En los delitos tributarios no es posible la reparación integral", dijeron y señalaron que no estaba acreditado ese pago.

horacio-rosatti-carlos-rosenkrantz-y-ricardo-lorenzetti-jueces-de-la-corte-suprema-foto-centro-de-in-696x390.jpg

Qué se investigaba en la causa en la que fue sobreseído Lázaro Báez

La Ley de Inocencia Fiscal elevó los montos mínimos para considerar delito la falta de pagos de impuestos, por lo que la investigación continuará únicamente por el ejercicio 2012.

La decisión se tomó luego de que la nueva legislación fijara que la evasión simple solo se configura cuando supera los $100 millones por tributo y por año, y $1.000 millones en casos agravados.

El expediente judicial analizaba presuntas irregularidades en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y otros tributos durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Con la actualización de los montos, gran parte de las sumas investigadas quedaron por debajo del nuevo piso legal.

Obrador de Austral Construcciones Lázaro Báez Santa Cruz Río Gallegos

La defensa del empresario solicitó el cierre de la causa al considerar que la nueva ley debía aplicarse de manera retroactiva por ser más favorable por los imputados. El tribunal coincidió con ese planteo y sostuvo que corresponde aplicar la norma vigente cuando beneficia a los acusados.

El fiscal general Diego Velasco rechazó los pedidos de las defensas. Sostuvo que la Ley 27.799 representa únicamente una actualización de montos para compensar la depreciación de la moneda y no constituye una ley penal más benigna, exigiendo avanzar con un juicio oral y público.

Fue la parte querellante con el abogado Nicolás Dertinopulos, en representación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien anticipó que no presentaría oposición si los montos quedaban por debajo de los nuevos umbrales.

A quienes alcanza la Ley de Inocencia Fiscal

El tribunal dictó el sobreseimiento parcial para Lázaro Báez y de sus hijos Martín y Luciana. A su vez, dispuso el sobreseimiento total de su hijo menor, Leandro Báez.

La decisión también benefició, con cierres totales o parciales, a otros implicados vinculados a la compañía: Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Eduardo Arrejín, Mario Delgado, Tomás Garzón, María Cristina González, Gastón Lemoine, Emilio Martín, Ariel Nieto y Hugo Uribe.

Hijos de Lázaro Baez

La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada con el objetivo de actualizar los montos de evasión y concentrar las sanciones en casos de mayor impacto económico. De igual manera, cabe recordar que el tribunal ordenó continuar el trámite de la causa según su estado respecto de los hechos relacionados con el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado correspondientes al ejercicio 2012.