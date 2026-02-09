Inocencia Fiscal: el Gobierno pone un marcha un "blanqueo permanente"

Se trata del Régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado. ARCA no exigirá al contribuyente informar sobre el origen de los fondos.

El gobierno de Javier Milei puso en marcha este lunes una suerte de blanqueo permanente de fondos con la esperanza de poder captar una parte de los u$s251.000 millones que los argentinos guardan “en el colchón”.

Se trata de la puesta en marcha del Régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado, mediante el cual el contribuyente no tiene que elaborar mas una declaración jurada (se la arma la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ) y no tiene que justificar el origen del dinero de sus gastos.

El sistema está incluido en el paquete de medidas incluido en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que también contemplaba una modificación de la Ley Penal Tributaria para elevar los umbrales a partir de los cuales ARCA puede considerar que hay evasión y delito de evasión agravada.

En cuanto al nuevo sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado, el contribuyente se tiene que adherir al mismo. Si es monotributista tiene que renuciar al régimen simplificado.

La ventaja que tiene el esquema simple es que la persona no tienen que informar cuál es su patrimonio al inicio de un ejercicio fiscal, ni como quedó al final. ARCA solo se va a concentrar en cobrar el Impuesto a las Ganancias a partir de lo que indiquen sus facturas.

En el caso de los gastos, el organismo recaudador no va a pedir explicaciones sobre el origen de los fondos, salvo que se encuentren inconsistencias muy notorias. Pero lo que cambia con el es esquema es que las autoridades del fisco no van a estar pidiendo constantemente al público que demuestre que no evade. De allí la “presunción de inocencia”. Si ARCA estima que alguien evade tendrá que buscar las pruebas y recién en ese momento reclamar explicaciones o correcciones.

Cada vez que concluya un período fiscal, de una manera similar a lo que ocurre con el monotributo, ARCA le va a presentar al contribuyente una declaraciones jurada donde le indicará lo que facturó el el impuesto determinado que surge de ello. La persona deberá presentar sus gastos (deducciones) y de ello surge la renta anual percibida. Sobre ello se cobrará el impuesto.

El objetivo de ello es que si una persona en el pasado tuvo ganancias con su actividad y decidió ahorrar en dólares fuera del sistema, los vuelque nuevamente al circuito financiero. Es decir, que los deposite en el banco, ya sea en caja de ahorro o en plazo fijo.

El gobierno entiende que la mayoría de los casos del dinero que está fuera del sistema no es fruto de una evasión tributaria. Se supone que es gente que ganó dinero de manera lícita y que por desconfianza en las instituciones económicas nacionales decide sacarla del sistema.

Según estimaciones oficiales, el régimen ya cuenta con unos 23.000 anotados. Y es que si bien la ley fue promulgada y reglamentada ahora, el sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado estaba en funcionamiento por decreto desde mediados del año pasado, cuando Luis Caputo trató de buscar ese efecto de “blanqueo permanente” sin pasar por el Congreso. En ese momento los números de legisladores para el oficialismo era muy desfavorable. Luego de las elecciones de octubre la composición de la cámara cambió y entonces lo perfeccionaron por ley.