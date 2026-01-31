Se plancha la economía y se agota el ajuste: Luis Caputo tendrá que volver a los mercados

En la primera mitad de 2026 el Banco Central comprará unos u$s10.000 millones de reservas, pero tiene que evitar perderlas en el segundo cuando cae la oferta.

Hay señales que i ndican que el modelo elegido para estabilizar precios, normalizar el mercado cambiario, salir a los mercados y retomar el crecimiento, está en problemas . Una de ellas es la recaudación de impuestos y la otra es el estancamiento.

Este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará los resultado de enero, el cual es probable que resulte en una nueva baja. Desde agosto del año pasado la recaudación tributaria está en caída.

Qué ha hecho frente a ello el Gobierno hasta ahora. Profundizar el ajuste de gastos, con el objetivo de mantener el superávit fiscal. En 2025 se logró un resultado positivo equivalente al 1,4% del PBI, dentro del objetivo planteado en el acuerdo con el FMI. A pesar de que Staff Report del organismo hablaba de 1,6% de manera estimativa, este año Argentina tenía que conseguir un saldo de $10,6 billones, y obtuvo uno de $11,8 billones.

Para lograrlo en medio de una baja de recaudación de 1% real, el equipo que conduce Luis Caputo tuvo que profundizar recorte del orden del 16% en los rubros que pueden ser tocados, como salarios y subsidios. La jubilación no se puede rocar porque la fórmula de ajuste es indexada por inflación.

Javier Milei Luis Caputo

El Gobierno ya anticipó que este año que piensa seguir con esa línea, ante la aprobación de las leyes de discapacidad y de educación universitaria que sumó erogaciones no previstas. El Banco Central estimó que este año habría que hacer un ajuste adicional de medio punto.

Algunos economistas señalan que el ajuste de gastos, cuando este sobrepasa a los ingresos, puede ser anticiclico en el inicio. La economía venía en caída y empieza a crecer. Pero una vez que se acomodan las variables, si se sigue ajustando se genera el efecto contrario. Al achicar el gasto del Estado en una economía en el que la demanda popular no tracciona, se genera mas recesión.

Economía planchada

Los últimos datos del INDEC revelan que la economía está estancada desde hace unos meses. En noviembre la actividad bajó en términos interanuales. En 2025 cerró con un crecimiento de 4%, pero parte de ello se debe al impulso que dejó el 2024.

Hay que imaginarse la curva que describe una bala de cañón. A mediados de 2024 se disparó y estuvo subiendo hasta el tercer trimestre de 2025, y empezó a declinar. Uno puede engañarse con ese crecimiento de 4% del año pasado: En 2026 ya no habrá ese efecto. Entonces se requiere de un nuevo “disparo”.

Acuerdo con el FMI y vuelta a los mercados

Si el Gobierno no quiere crecer incentivando el consumo, lo cual genera costo fiscal. entonces tiene que apostar al aumento de inversiones. Que los argentinos saquen los dólares del colchón y que vengan empresas del exterior.

Y para ello tiene que resolver dos problemas: uno es pasar la revisión de febrero con el FMI y la otra es volver a emitir en los mercados antes de junio. Lo primero puede ser un trámite. Logró la meta fiscal y está comprando reservas. Es cierto que ese aspecto es el más malo de todo el programa. Terminó el 2025 con un saldo negativo de u$s17.000 millones y en 2026 agregó otros u$s2.000 millones más. Pero entre compras y la ayuda que está dando el precio del oro (en un año las reservas de oro argentinas pasaron de valor u$s5000 millones a u$s10.000millones) el FMI va a esforzarse por aprobarle los números una vez mas a Caputo.

El segundo objetivo este año es evitar que los u$s10.000 millones de dólares que el BCRA planea comprar en la primera mitad del año no se vayan en el segundo, defendiendo el tipo de cambio un poco atrasado. Y para ello es fundamental regresar a los mercados globales.

Mirando al Ecuador

La semana pasada Ecuador anunció una emisión de u$s4.000 millones a una tasa del orden del 8,5%. Al igual que Argentina, este país sudamericano estaba fuera de los mercados y regresó cuando su riesgo rozó los 400 puntos. Argentina esta en 500 puntos. Los analistas consideran que el piso al que puede aspirar es 450 puntos. Técnicamente le resulta muy complicado romper esa barrera. Por esa razón, es probable que Luis Caputo tenga que salir al mercado a emitir bonos en dólares de legislación Nueva York para rollear el vencimiento de u$s4.200 millones de julio y el REPO que pidió este año para pagar el primer vencimiento de enero, por unos u$s2.700 millones.

Caputo no tiene muchas alternativas de aquí hasta ese momento. Es muy probable que si el riesgo se estabiliza en 450 puntos, anuncie la emisión. Pasado junio, empieza la temporada de escasez de dólares y no puede darse el lujo de liquidar las reservas conseguidas en la primera parte. El 2027 es año electoral y hay que olvidarse de todo, porque la dinámica económica se definirá por las encuestas.