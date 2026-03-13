Luis Caputo vinculó el dato ascendente de inflación al "ataque" que sufrió el Gobierno en las elecciones

Después del cierre del evento “Argentina Week” en Nueva York, el ministro de Economía visitó TN y se refirió a la aceleración de los precios.

Luego de volver de Nueva York para la Argentina Week, el ministro de Economía Luis Caputo , habló sobre el dato de la inflación de febrero, que marcó 2,9%. Este número va en ascenso sostenido aunque poco pronunciado desde mayo del 2025, mes en que tocó un piso de 1,5%.

“ Nos preocupa y nos ocupa el dato de inflación ”, afirmó, y explicó que el dato no lo sorprendió por el efecto del ajuste de la carne y las tarifas. Reconoció que el proceso de desinflación se ralentizó después de la volatilidad que generó el “ataque” que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado.

“El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros . Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”, sostuvo Caputo.

De todos modos, trató de llevar calma y aseguró que el Gobierno continúa haciendo las tareas necesarias para bajar la inflación. “La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso, al final, termina en en una inflación más baja.”, afirmó.

Luis Caputo ministro economia (3)

¿La inflación bajará del 1%?

Cuando se le consultó si el índice de precios puede ser menor a 1% en agosto, como había anticipado el presidente Javier Milei, Caputo respondió: “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”.

“Tenemos un shock externo realmente brutal y el Banco Central no ha dejado de comprar dólares ninguno de estos días. El riesgo país está estable; la Bolsa, lo mismo. Entonces, el mejor escudo, la mejor política económica que se puede hacer es tener la macroeconomía estabilizada y eso es lo que este Gobierno ha hecho”, destacó el ministro de Economía.

Con respecto a la actividad económica, Caputo indicó: “Nosotros necesitamos que el país crezca y para eso necesitamos una mayor formalización de la economía. En la medida que el país crece, aumenta la recaudación. Si mantenemos el gasto constante, tenemos más superávit”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2032539381303525811?s=20&partner=&hide_thread=false "Toto" Caputo anticipó que Argentina "es el país que mejor va a andar en los próximos 30 años". https://t.co/loSLV8WSec pic.twitter.com/fCmET7TS7p — MDZ Online (@mdzol) March 13, 2026

“Los argentinos tienen US$170.000 millones debajo del colchón. Eso es tres veces la cantidad de depósitos en pesos que hay en el sistema. Si la gente tuviera la confianza para volcarlos al sistema, habría más crédito e inversión y con eso habría más crecimiento”, añadió Caputo.

Sobre las próximas reformas que encarará el Gobierno Caputo aseguró que tiene varias iniciativas listas como cambios tributarios y baja de retenciones. No obstante, aclaró: “En lo impositivo no hay que esperar una reforma como fue la laboral, porque nosotros podemos bajar impuestos en la medida que el superávit primario nos lo permita”.

Caputo descartó cambios en las jubilaciones

Luis Caputo descartó que pueda haber subas adicionales en los haberes de los jubilados en el corto plazo. “Es un tema de caja para nosotros. No tenemos las mismas herramientas de política económica que tiene cualquier hacedor de política económica en un país desarrollado porque la Argentina ha perdido tanta credibilidad durante tantos años que, lamentablemente, como consecuencia de eso nosotros tenemos que manejarnos con lo que tenemos, con la caja", explicó.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata. La única forma de que esa plata entre es creciendo. Cuando el país crece, nosotros recaudamos más”, afirmó.

Con respecto a las vías para crecer, el ministro indicó que hay que lograr formalizar el empleo y el ahorro para canalizarlo hacia la inversión y el financiamiento. “Un país no puede crecer sin crédito. Cuando nosotros llegamos prácticamente no había crédito”, recordó.