Rutas: el ambicioso plan vial de Neuquén para 2030

El gobierno neuquino prevé sumar 900 kilómetros de rutas pavimentadas para 2030, con aportes de empresas petroleras como adelanto de regalías o por la cesión de áreas. Los detalles.

Con el objetivo de saldar un déficit histórico de infraestructura y apalancar el crecimiento de la industria hidrocarburífera, el gobierno de la provincia de Neuquén apunta a desarrollar un ambicioso plan vial a partir de la pavimentación de 900 kilómetros de rutas en el interior y los accesos a la región Confluencia. Parte de los trabajos serán cubiertos con aportes de las propias empresas petroleras como adelanto de sus regalías o por cesiones de nuevas áreas en el territorio neuquino.

El plan de pavimentación de rutas que inició el gobierno provincial se desarrolló sobre todo en las zonas más periféricas de la provincia, a partir del respaldo de los organismos internacionales de crédito, que ofrecieron financiamiento a proyectos ligados al turismo a zonas más aisladas de Neuquén. Sin embargo, la siguiente apuesta de la gestión liderada por Rolando Figueroa hará foco en las rutas ligadas a Vaca Muerta.

Según se adelantó, las obras serán desarrolladas a partir de la creación de un fideicomiso integrado por 10 operadoras, que aportarán 300 millones de dólares. A eso se sumará un aporte de la petrolera estatal YPF, que pagará 150 millones de dólares a cambio de la concesión de tres áreas hidrocarburíferas en Neuquén. Esos montos ya fueron designados por la provincia al desarrollo vial.

Las obras viales proyectadas, que hacen foco en mejorar la productividad y sostener precios competitivos en el mercado internacional de petróleo y gas, se pagarán en parte a través de la implementación de peajes y en parte como adelanto de regalías, con pagos que iniciarán recién en 2030, cuando se espera que se incremente el volumen de regalías para la provincia de Neuquén.

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En cuanto al futuro cobro de peaje en las rutas administradas por la provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad, desde el Ejecutivo se adelantó que avanzarán primero y en el corto plazo con la instalación de balanzas para hacer los pesajes de los camiones de carga. Recordaron que el pago recaerá sólo sobre los vehículos de empresas o de otras provincias, por lo que el conductor particular radicado en Neuquén, que ya paga otros tributos, podrá circular sin costo por estos caminos.

El impacto de la infraestructura en Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa proyecta un horizonte con un salto exponencial para la producción de oil and gas para 2030. Sin embargo, considera que las estimaciones de producción sólo podrán cumplirse si se alcanzan los niveles de productividad y eficiencia para ser jugadores competitivos en una industria regida por precios internacionales en donde Neuquén es tomadora y no formadora de precios.

En ese contexto, consideró que la infraestructura vial es un engranaje fundamental para mejorar los tiempos y eficiencia de los procesos ligados a Vaca Muerta, y la llave para alcanzar esos precios competitivos que demanda el mercado global.

Según sus estimaciones, la industria petrolera, si se suman a todas las operadoras en conjunto, pierde unos 22 millones de dólares al año sólo por el tiempo que demora en atravesar Añelo, la localidad considerada como el corazón de Vaca Muerta. A eso hay que sumar el tiempo que se pierde en atravesar los caminos de tierra, que representa una fuga de 50 millones de dólares anuales para las compañías.

Por eso, desde el gobierno provincial apuntan a desarrollar obras que podrían reducir los tiempos de producción para las operadoras. Sumar infraestructura vial es una de las claves que busca aportar el gobierno provincial, junto con una mayor formación de perfiles técnicos y la oferta de una demanda siempre creciente de bienes y servicios por el incremento demográfico que ocasionó el propio crecimiento de la actividad.

añelo

Para Figueroa, los planes de incentivos a la inversión como la incorporación del upstream de gas y petróleo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto al trabajo sostenido con sindicatos y otras organizaciones para garantizar la paz social, son otros de los elementos que aporta el sector público para potenciar las inversiones del sector privado.

En materia vial, consideró que la inversión en pavimentación de nuevos caminos multiplica beneficios para las empresas privadas, por lo que se repaga en un período de pocos años.

El plan vial de Neuquén, ruta por ruta

El plan vial de la provincia incluye la pavimentación de 902 kilómetros de rutas, de los cuales 56 kilómetros ya fueron finalizados y hay otros 403 kilómetros en ejecución. A ellos se suman otros 435 kilómetros de rutas a licitar o ejecutar, con algunos proyectos que podrían comenzar antes de fin de año o de marzo de 2027.

Entre los proyectos ya concluidos se cuentan los 19 kilómetros de la ruta provincial 67, entre el empalmen con la ruta nacional 22 y la ruta provincial 51, los 33 kilómetros de la duplicación de las rutas provinciales 7 y 51, y otros 4 kilómetros pavimentados en la ruta provincial 39.

Dron duplicación ruta 67 (1)

Mientras tanto, la provincia avanza con la pavimentación de 16 rutas en diferentes puntos del territorio, en una ventana de tiempo antes que la veda climática exija la paralización de los trabajo.

La ruta provincial 23 tiene tres tramos, de 38, 22 y 37 kilómetros, mientras que la ruta provincial 65 avanzará con el tramo 1, de 34 kilómetros. Se avanza en 12 kilómetros de pavimento en la ruta provincial 60 y otros 22 kilómetros en la ruta provincial 46-

La ruta provincial 43 sumará 18 kilómetros de pavimento. Se proyectan 6 kilómetros para la ruta provincial 62, 13 kilómetros para la ruta provincial 11 y 19 kilómetros para la 63.

En la ruta 21 se construirán los 9 kilómetros, y se harán 6 kilómetros en la ruta 26. Además, está en ejecución un proyecto de 9 kilómetros en la ruta provincial 61.

ASfalto Cortaderas-13

Entre los proyectos ligados a la industria petrolera se cuentan el bypass de Añelo, que incluirá la pavimentación de 23 kilómetros en las rutas 7 y 17, así como la duplicación de la calzada en la ruta 67, entre el empalme de las rutas 22 y 51, por 19 kilómetros.

Finalmente, se trabaja en las etapas 1, 2, 3 y 4 de la ruta provincial 7, entre el empalme de la ruta 5 y la ruta nacional 40, por una extensión de 116 kilómetros.

Lo que se viene en materia vial

Entre las obras a licitar se cuentan 18 kilómetros en la ruta provincial 53 y 24 kilómetros del tramo 2 en la ruta 65. También 76 kilómetros en la ruta 21 y 51 kilómetros en la circunvalación de Añelo por la ruta provincial 6 y la vinculación con ruta 17.

A eso se suma el acceso en Los Catutos, por 4 kilómetros, los 24 kilómetros de la ruta nacional 6 hasta el límite con Río Negro y un total de 40 kilómetros de la ruta 51 entre la ruta provincial 8 y la 17. Además, se desarrollarán 95 kilómetros en la ruta provincial 8 y el tramo de 20 kilómetros entre Copahue y el Salto del Agrio.

Está prevista la repavimentación de 69 kilómetros de ruta, con trabajos en las ruta 7 y 8 que forman parte del corredor petrolero y que sufren el desgaste de un tránsito intenso y con vehículos de mayor porte.

Entre todos los proyectos, el plan vial de la provincia busca generar, hacia 2030, no sólo mejoras en la conectividad a través de accesos para las áreas de mayor congestión vehicular sino un impulso a la actividad energética y también el fomento de nuevas economías a través de un vínculo más estrecho con Chile.

De este modo, las obras también fomentan la creación del corredor bioceánico Pichachén en el norte neuquino para fomentar el turismo, un corredor bioceánico de cargas a través de Pino Hachado y con Zapala como epicentro, y por otra parte, un camino de la Fe, paralelo a la cordillera de los Andes, que busca generar rutas escénicas para el turismo y conectar la provincia a través de una conexión trasversal.