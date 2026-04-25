Con rutas y circuitos turísticos, Neuquén conectará 20 localidades y 20 lagos con pavimento

El gobernador Rolando Figueroa destacó que el plan vial busca integrar la provincia con una lógica de desarrollo y no de obras aisladas.

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que su gestión avanza en un ambicioso plan de infraestructura que permitirá conectar 20 localidades y 20 lagos mediante rutas pavimentadas , a partir de un sistema basado en circuitos turísticos y productivos.

“Estamos desarrollando un programa integral de crecimiento para la provincia” , afirmó el mandatario durante el acto por el 38° aniversario de Manzano Amargo. En ese marco, explicó que la planificación vial no responde a esquemas tradicionales de rutas aisladas, sino a una red articulada de circuitos.

“Estamos construyendo 850 kilómetros de rutas nuevas y repavimentando otros 600 kilómetros”, detalló, y remarcó que el objetivo es optimizar la inversión pública con impacto real en el territorio.

Figueroa subrayó que esta estrategia también se apoya en los recursos que genera Vaca Muerta. “Esos ingresos deben volcarse a un desarrollo equilibrado en toda la provincia”, sostuvo.

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Obras en marcha en el norte neuquino

El gobernador repasó distintos proyectos en ejecución y planificación, especialmente en el norte neuquino. Mencionó la pavimentación de la ruta 43 entre Las Ovejas y Varvarco, y anticipó que en octubre se licitará el tramo que permitirá llevar pavimento hasta Manzano Amargo.

También destacó un circuito que unirá Varvarco, Manzano Amargo, Andacollo, Huinganco y otras localidades, integrando zonas que históricamente estuvieron aisladas. Además, informó que avanzan obras que conectarán sectores como Los Miches, Guañacos, el puente del Reñileuvú, El Cholar, El Huecú y Loncopué, en un esquema que busca consolidar la conectividad regional.

“Vamos a cerrar un circuito que unirá el norte y el sur neuquino en el Camino de la Fe”, señaló. “Vamos a cerrar un circuito que unirá el norte y el sur neuquino en el Camino de la Fe”, señaló.

En el centro y sur, el plan incluye la pavimentación desde el paso internacional Pino Hachado hacia Moquehue, Villa Pehuenia, Aluminé y Junín de los Andes, fortaleciendo también el turismo.

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Ruta 7: clave para acortar distancias

En paralelo, Figueroa resaltó la importancia de la pavimentación de la ruta provincial 7, especialmente en el tramo Cortaderas, que permitirá reducir en 100 kilómetros el trayecto hacia la capital neuquina.

El mandatario cuestionó el trazado actual que obliga a rodeos extensos y adelantó que se avanza en una solución más directa. “Vamos a construir una diagonal que acerque el norte a la capital”, explicó.

Según precisó, en agosto estarán terminados los primeros 20 kilómetros y en los próximos días se firmará la adjudicación de otros 35 kilómetros. El plan contempla completar toda la traza antes de marzo de 2027.

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Acceso noreste

Otro de los ejes del plan es el desarrollo del acceso noreste de Neuquén, en coordinación con la provincia de Río Negro. El proyecto contempla la conexión entre Catriel y Octavio Pico, y desde allí hacia Rincón de los Sauces y la ruta 40.

“Esto permitirá consolidar un corredor bioceánico por el norte neuquino, con salida a los puertos chilenos”, explicó Figueroa. “Esto permitirá consolidar un corredor bioceánico por el norte neuquino, con salida a los puertos chilenos”, explicó Figueroa.

Finalmente, el gobernador destacó que el objetivo es pensar la infraestructura a gran escala. “No solo estamos resolviendo lo inmediato, sino planificando el futuro con un Estado presente que garantice desarrollo”, concluyó.