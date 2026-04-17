Nación delegó el manejo de rutas a Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa adelantó la semana pasada que la Provincia se hará cargo de la ruta 242 y un tramo de la 22.

El gobierno nacional delegó a la provincia del Neuquén la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio .

Ahora la Provincia suscribirá con la dirección nacional de Vialidad los convenios para individualizar los tramos de las rutas nacionales sobre los cuales asumirán la administración, reparación, ampliación, conservación y/o mantenimiento y el plazo de delegación de esas competencias.

La medida nacional también es extensible a Río Negro , Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Santa Cruz.

El gobernador Rolando Figueroa informó la semana pasada que en el caso de la Provincia “nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado. Y, por otro lado, parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito”.

Las obras en la Ruta 22 entre Plottier y Arroyito

El mandatario provincial explicó que la transferencia forma parte de un programa que se trabajó con Nación, que incluyó reuniones en Buenos Aires durante la semana pasada con los ministros del Interior, Diego Santilli y de Economía, Luis Caputo.

“Nos van a transferir parte de dos rutas nacionales que hemos solicitado, donde vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas”, dijo Figueroa.

En 2024, el gobernador neuquino y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck habían solicitado a Vialidad Nacional la transferencia de estos y otros tramos de rutas nacionales que se encuentran en ambas provincias.

Ruta-22-Arroyito-Plottier-obras.jpg Agustín Martínez

El pedido se centraba en la necesidad de mejorar el estado de las rutas para fortalecer la seguridad y la conectividad vial y optimizar la productividad y la eficiencia de las diferentes actividades económicas de la región.

La delegación de competencias en materia de concesiones viales sobre rutas nacionales a provincias se efectuó a través del decreto nacional 253/2026, firmado este jueves 16 por el presidente Javier Milei.

Inversión provincial en rutas

“La provincia del Neuquén tiene 1.150 kilómetros hechos en toda su historia”, indicó Figueroa cuando solicitó el traspaso de los tramos de las rutas nacionales que están en territorio provincial y destacó que desde su gestión “estamos repavimentando la mitad y estamos haciendo 850 kilómetros de rutas nuevas, muchas en la cordillera para promocionar el turismo en distintas zonas emergentes”.

Explicó que se trata de una importante inversión con fondos provinciales y comentó que también se está trabajando con la industria hidrocarburífera para el desarrollo de “toda la infraestructura que tiene vinculación con Vaca Muerta”.

Ruta 7 obra Cortaderas (3)

El gobernador manifestó que toda la inversión pública fue evaluada con el objetivo de que genere “externalidades positivas”. “La inversión del Estado tiene que generar mucha más riqueza que la inversión propiamente dicha”, agregó.

Dijo que en todos los casos se trata de obra pública gestionada y financiada por el gobierno provincial. “Nación tomó un rumbo cuando nosotros asumimos, nos trazaron unas reglas de decir ‘bueno, nosotros vamos por el déficit fiscal, no se puede gastar más de lo que ingresa y no vamos a hacer obra pública’”, añadió.

“Teníamos dos caminos: llorar y quejar o hacer”, explicó y aseguró que “nos pusimos a hacer. Reunimos a todos los intendentes, planteamos cuál era el problema y trazamos un desarrollo de la infraestructura que estaba retrasada”. “Cuantificamos que el retraso que tenía Neuquén era de 4.000 millones de dólares de infraestructura que se necesitaba”, concluyó.