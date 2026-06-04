Escuchó piedrazos contra su casa, salió a ver qué pasaba y le dispararon en una esquina

Un adolescente quedó en medio de una violenta secuencia durante la noche en Neuquén. La fiscalía acusó a un hombre por abuso de armas.

Lo que empezó como ruidos de piedras contra una vivienda terminó en una escena de miedo para un adolescente y su familia. El joven salió junto a un amigo para ver qué estaba pasando, hizo un reclamo en la calle y, según la fiscalía, un hombre sacó un arma de fuego y disparó en su dirección. La víctima no fue herida, pero el hecho llegó a la Justicia .

El ataque ocurrió el 13 de noviembre de 2025, cerca de la medianoche, en inmediaciones de Lagos del Sur y Pérez Novella, en la ciudad de Neuquén. En ese sector, de acuerdo con la investigación provisoria, el adolescente estaba en la casa cuando escuchó que arrojaban piedras contra la casa.

La víctima salió junto a un amigo para ver qué ocurría. En una esquina cercana observaron a J.J.M. acompañado por otras dos personas. Según la acusación presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Faustino Zabala, el adolescente les reclamó por los piedrazos y allí comenzó una discusión que escaló rápidamente.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, en medio del cruce verbal, el imputado extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo en dirección al adolescente. El proyectil no impactó contra la víctima.

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La situación continuó unos minutos después, cuando intervino un hermano del joven. En ese momento, según la fiscalía, el acusado volvió a disparar. No se informaron personas heridas, aunque la secuencia quedó incorporada a la investigación penal.

El video que ubicó al acusado

Durante la audiencia realizada este jueves, Juárez y Zabala sostuvieron la acusación con distintos elementos reunidos en la causa. Entre ellos, mencionaron las denuncias realizadas por el adolescente y por su madre, testimonios de personas que presenciaron el hecho y actuaciones policiales.

También fue clave un informe elaborado por personal de la Oficina de Investigaciones Centro, a partir del análisis de cámaras de seguridad secuestradas durante la investigación. Según la fiscalía, esas filmaciones permitieron ubicar al imputado en el lugar e identificarlo cuando efectuaba un disparo con un arma de fuego.

SFP Ciudad Judicial (10) Sebastián Fariña Petersen

La fiscalía le atribuyó a J.J.M. el delito de abuso de armas, en carácter de autor. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló el pedido, tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

En ese período, el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar con las medidas pendientes para completar la prueba y definir los próximos pasos de la causa.

Cayó por un homicidio en San Lorenzo: escapó por los techos y los vecinos ayudaron a ubicarlo

Un joven de 24 años fue detenido en el oeste de Neuquén acusado de haber efectuado los disparos que terminaron con la vida de Nelson Pino, el vecino de 40 años que murió tras una balacera ocurrida el año pasado en el barrio San Lorenzo Norte. La detención se logró después de una serie de allanamientos y de un intento de fuga por los techos.

El operativo se realizó este miércoles por la mañana, en el marco de seis allanamientos ordenados en el oeste de la ciudad, más precisamente en el barrio Belén. Según explicó el comisario Gustavo Breit, el detenido tenía pedido de captura vigente por la causa y era buscado como el segundo sospechoso del hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2025, en la esquina de Albardón y Rafaela.

Policia de Neuquén captura de prófugo (2)

De acuerdo con la investigación, aquella noche dos hombres llegaron a bordo de una moto hasta el sector y dispararon varias veces contra una vivienda. En medio de la balacera, Nelson Pino recibió un proyectil en el rostro y quedó gravemente herido en plena calle. Vecinos que escucharon las detonaciones fueron quienes lo encontraron tendido en la calle, con el rostro ensangrentado, y rápidamente lo trasladaron al Hospital Heller.

Por la gravedad de la herida, Pino fue derivado luego al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en estado crítico. Menos de 24 horas después, fuentes judiciales confirmaron su muerte. La causa quedó desde entonces en manos de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Fiscalía de Homicidios.