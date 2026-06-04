Cayó por un homicidio en San Lorenzo: escapó por los techos y los vecinos ayudaron a ubicarlo

La Policía detuvo al joven señalado como autor de los disparos que terminaron con la vida de Nelson Pino. Tenía pedido de captura.

Un joven de 24 años fue detenido en el oeste de Neuquén acusado de haber efectuado los disparos que terminaron con la vida de Nelson Pino , el vecino de 40 años que murió tras una balacera ocurrida el año pasado en el barrio San Lorenzo Norte . La detención se logró después de una serie de allanamientos y de un intento de fuga por los techos.

El operativo se realizó este miércoles por la mañana, en el marco de seis allanamientos ordenados en el oeste de la ciudad, más precisamente en el barrio Belén . Según explicó el comisario Gustavo Breit, el detenido tenía pedido de captura vigente por la causa y era buscado como el segundo sospechoso del hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2025, en la esquina de Albardón y Rafaela.

De acuerdo con la investigación, aquella noche dos hombres llegaron a bordo de una moto hasta el sector y dispararon varias veces contra una vivienda. En medio de la balacera, Nelson Pino recibió un proyectil en el rostro y quedó gravemente herido en plena calle. Vecinos que escucharon las detonaciones fueron quienes lo encontraron tendido en la calle, con el rostro ensangrentado, y rápidamente lo trasladaron al Hospital Heller.

Por la gravedad de la herida, Pino fue derivado luego al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internado en estado crítico. Menos de 24 horas después, fuentes judiciales confirmaron su muerte. La causa quedó desde entonces en manos de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Fiscalía de Homicidios.

Policia de Neuquén captura de prófugo (1)

El detenido está señalado como quien efectuó los disparos

Breit detalló que, al inicio de la investigación, ya habían logrado detener a un joven de 19 años, señalado como quien manejaba la moto utilizada en el ataque. Sin embargo, todavía restaba ubicar al segundo sospechoso: el hombre que, según la hipótesis de la investigación, habría sido quien disparó contra la vivienda.

“Después de un trabajo técnico y de campo pudimos dar con el segundo sospechoso y, luego de varias diligencias, se dispuso un operativo con seis allanamientos en el oeste de la ciudad”, explicó el comisario en Radio 7.

En una de esas medidas, los investigadores lograron ubicar al joven de 24 años. Sobre él pesaba un pedido de captura por esta causa, por lo que fue detenido y notificado formalmente. Para este jueves está prevista la audiencia de formulación de cargos, que estará a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

Policia de Neuquén captura de prófugo (2)

Intentó escapar por los techos

La detención no fue sencilla. Según contó Breit, cuando el joven advirtió la presencia policial, intentó escapar por los techos de la barriada, lo que obligó a ampliar el operativo y cubrir toda la manzana para evitar que lograra huir.

“Hubo que abarcar toda la manzana porque se nos había dado a la fuga por los techos”, relató el comisario. Finalmente, el sospechoso fue cercado y detenido con la colaboración de vecinos del sector, que fueron indicando por dónde se desplazaba y en qué lugar se había arrojado.

Para la Policía, esa colaboración resultó clave. “Eso fue muy importante”, destacó Breit, al referirse al aporte de quienes estaban en la zona durante el operativo.

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Una causa marcada por un conflicto previo

El comisario también señaló que la familia de la víctima mantuvo contacto con los investigadores desde el inicio de la causa y colaboró para avanzar en la identificación de los sospechosos. Según indicó, entre Nelson Pino y los presuntos autores existía un conflicto anterior.

“Ellos colaboraron bastante para lograr la identificación de los autores del hecho, dado que ya se conocían porque venían con un problema de vieja data. Incluso el día del hecho habían tenido un enfrentamiento anterior”, explicó Breit.

El ataque había ocurrido alrededor de las 23:30 del 10 de diciembre, cuando las detonaciones alertaron a los vecinos de San Lorenzo Norte. En el lugar, personal de Criminalística levantó seis vainas servidas que quedaron dispersas en el sector. Desde los primeros días de la investigación, las fuentes consultadas indicaban que los sospechosos estaban identificados y que se esperaban medidas para avanzar en la causa.

Con la detención del joven de 24 años, los investigadores consideran que lograron ubicar al presunto autor material de los disparos. Ahora será la Fiscalía de Homicidios la que deberá presentar la acusación formal y detallar la teoría del caso ante la Justicia.