Macabro: hallaron los cuerpos de un hombre y su pareja en el "canal de la muerte" de Jujuy

Las víctimas fueron halladas con un día de diferencia en Perico y la Justicia espera las autopsias para determinar cómo ocurrieron las muertes.

Los cuerpos hallados en el "canal de la muerte" de Jujuy fueron identificados como Liz Daniela Vargas Coraite, y Sandro Vilca.

El hallazgo de los cuerpos de un hombre y su pareja en distintos sectores del canal derivador de riego de Perico, Jujuy , conocido popularmente como el “canal de la muerte” desató una investigación para esclarecer las circunstancias de ambas muertes. Los descubrimientos se produjeron con un día de diferencia y la causa quedó a cargo de la División Homicidios , que aguarda los resultados de las autopsias .

La información fue confirmada por la oficial Lorena Choque, de la Policía de la Provincia , quien indicó que fueron los propios familiares quienes se presentaron ante las autoridades para acreditar el vínculo entre ambas personas y ratificar que eran pareja .

La mujer fue identificada oficialmente como Liz Daniela Vargas Coraite , de 35 años y vecina de Perico. Su cuerpo fue rescatado el sábado en la compuerta de la Finca Lamas, en Alto Verde.

Un día antes, el viernes por la tarde, había sido encontrado el cadáver de Sandro Vilca, de 37 años, en el paraje rural Los Lapachos, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”. De acuerdo con la información oficial brindada al medio Jujuy al momento, presentaba una lesión en la cabeza.

Con el avance de la pesquisa, la causa dejó de estar a cargo de las seccionales 58 y 60 de Perico y pasó íntegramente a la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la fiscalía de la doctora Calderón.

Canal derivador de riego de Perico, conocido popularmente como el “canal de la muerte”.

Durante este lunes, ambos cuerpos fueron sometidos a estudios médico-forenses en la morgue judicial de Alto Comedero. Desde la fuerza de seguridad precisaron que la autopsia del hombre fue programada para la mañana, mientras que la correspondiente a la mujer se realizó durante la tarde.

¿Accidente u homicidio?

Los investigadores intentan responder dos interrogantes centrales para orientar la causa. Por un lado, buscan establecer las causas exactas de los fallecimientos y determinar si la lesión en la cabeza que presentaba el hombre fue anterior a su caída al canal o si se produjo como consecuencia del arrastre del cuerpo por el cauce de cemento.

Además, los peritos procuran determinar la data y el momento de las muertes para reconstruir las últimas horas de vida de la pareja y establecer qué ocurrió antes de que ambos fueran encontrados sin vida.

La investigación continúa con la toma de declaraciones a familiares, amigos y testigos, mientras los peritos avanzan con los estudios forenses. Esos resultados serán fundamentales para determinar si ambas muertes estuvieron vinculadas a un accidente o a un hecho de origen delictivo.

Encontraron muerto a un nene de 8 años y sospechan que su madre lo asesinó

Hallaron el cuerpo de un nene de 8 años sin vida en su casa del barrio Nueva Ciudad del Este. Junto a él se encontraba su madre, semi inconsciente y con cortes en su cuello.

El dramático descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana del lunes tras una llamada al 911. Efectivos policiales arribaron al lugar y se encontraron con un dantesco escenario: el nene estaba muerto, degollado en la cama de su habitación. A su lado se encontraba su madre, de 30 años, semi inconsciente y con lesiones cortantes en el cuello.

Encontraron muerto a un nene de 8 años y sospechan que su madre lo asesinó: los macabros hallazgos.

Según los primeros indicios, los cortes que presentaba la mujer serían autoinfligidos.

Todo sucedió a la ciudad de Santa Ana en Misiones,y el menor fue identificado como Ilan Mareco Vázquez.

La escalofriante hipótesis

La principal hipótesis es que se trate de un homicidio seguido de intento de suicidio. Los investigadores sostienen esta línea a partir de las características de las lesiones en el cuello de la mujer y de los antecedentes de violencia intrafamiliar.

Un vocero consultado por el medio La Voz de Misiones reveló que "la escena encontrada fue áspera, bastante cruda". En este sentido, confirmó que secuestraron una maza y un cuchillo, elementos que fueron remitidos inmediatamente a pericias para determinar si fueron utilizados en el hecho.

En la vivienda donde Ilan convivía también con sus hermanos de 15 y 10 años, se encontró una carta que habría sido escrita por la mujer, aunque el contenido de la misma no fue revelado hasta el momento.