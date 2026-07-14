Mundial 2026: piden asueto para estatales desde el mediodía para ver Argentina-Inglaterra

ATE solicitó que el cese de tareas alcance a toda la Administración Pública Nacional y que se mantengan guardias mínimas en los servicios esenciales.

Argentina e Inglaterra se miden este miércoles a las 16 por las semifinales del Mundial 2026.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó formalmente al Gobierno nacional que decrete un asueto administrativo con cese de tareas a partir de las 12 del miércoles 15 de julio para que los empleados de la Administración Pública Nacional puedan seguir el partido entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 .

El pedido fue dirigido al presidente Javier Milei y también incluye al personal de la Administración Central, los organismos descentralizados, los entes públicos, las empresas y las sociedades del Estado. En la nota, el gremio propuso que se mantengan guardias mínimas en los sectores críticos para garantizar la atención de urgencias y emergencias.

En la presentación firmada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, el sindicato solicitó que "para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol ".

Como fundamento, el documento sostiene que el encuentro "representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional".

Aguiar afirmó además que "el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias".

Guardias mínimas y antecedentes

En la nota enviada al Ejecutivo, ATE comparó la situación con las festividades de fin de año y los feriados nacionales, al señalar que deberían mantenerse guardias mínimas en los sectores críticos para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

El sindicato agregó que "entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha".

Asimismo, recordó que durante esta edición del Mundial ya hubo medidas similares en distintos lugares. Entre los ejemplos mencionó a Paraguay, que decretó un feriado tras la clasificación de su selección frente a Alemania en los 16avos de final.

En Argentina, ATE señaló que la provincia de Jujuy dispuso un asueto administrativo y escolar desde el mediodía para el partido de octavos de final frente a Egipto, mientras que La Rioja y San Juan autorizaron permisos para que los trabajadores de la administración pública pudieran retirarse antes del final de la jornada sin afectar la prestación de los servicios esenciales.