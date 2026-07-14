Bomba en España: anuncian el fin del exitoso programa de fútbol, "El Chiringuito".

Al mismo tiempo que la Selección Española de Fútbol se encuentra disputando las instancias decisivas del Mundial 2026 , en el país europeo se encuentran sacudidos ante una noticia que sorprendió a más de un futbolero. Atresmedia y Josep Pedrerol han decidido, poner fin a su relación profesional de mutuo acuerdo, según ha confirmado el propio grupo a través de un comunicado. Una salida con la que cerrará la etapa de El Chiringuito el próximo 20 de julio con un especial de la final de la Copa del Mundo.

El contrato del periodista termina este 19 de julio y, según el diario AS, Mediaset está muy cerca de cerrar su fichaje para la franja nocturna televisiva. La intención del grupo sería incorporar al presentador y a su equipo para un nuevo espacio en Telecinco o Cuatro. La salida afecta también al programa Jugones, el espacio de laSexta que Pedrerol presentaba al mediodía y que, según el comunicado difundido por Atresmedia, se ha mantenido como referente de la información deportiva en la sobremesa. El grupo subraya además que El Chiringuito despide la temporada como líder temático un curso más.

Atresmedia enmarca la marcha en buenos términos como el cierre de una etapa compartida de más de una década. En ese periodo, sostiene el grupo, el periodista ha estado al frente de uno de los proyectos más reconocibles de la televisión deportiva en España. En su comunicado oficial, el grupo destaca que El Chiringuito ha conectado con millones de espectadores y seguidores con una fórmula centrada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte. La compañía añade que el programa ha ampliado su influencia más allá de la pantalla hasta consolidarse como fenómeno digital, aunque no avanza nada sobre su futuro sin Pedrerol.

El propio Pedrerol ha resumido así el balance de estos 13 años: “Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”.

El fin del fenómeno, "El Chiringuito"

El director general de Atresmedia Audiovisual, Jose Antonio Antón, también se despidió del programa en el comunicado: “Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro”.

La información publicada por AS sitúa ahora el foco en el siguiente destino profesional del periodista barcelonés. Según el citado medio, varias corporaciones audiovisuales han seguido de cerca su situación contractual, aunque la opción más avanzada es la de Mediaset. La publicación deportiva sostiene que el grupo audiovisual quiere fichar a Pedrerol y a su equipo para liderar un nuevo formato nocturno.

Los detalles del proyecto aún no se conocen, pero el espacio se emitiría en alguno de sus canales, con preferencia por Telecinco o Cuatro. La coincidencia entre el final del contrato, fijado para el 19 de julio, y el cierre definitivo de la vinculación de El Chiringuito con Atresmedia el 20 de julio ordena el calendario de una salida que ya había estado precedida por contactos fallidos para la renovación. Ese desenlace deja fuera de Atresmedia a dos de las marcas televisivas asociadas durante años a la figura de Pedrerol: El Chiringuito, en Mega, y Jugones, en laSexta.