Mundial 2026: cuándo se juega la tremenda semifinal entre Francia y España

La Copa del Mundo ya tiene a sus primeros dos semifinalistas, en un duelo que cuenta con historia reciente.

Francia y España protagonizarán la primera semifinal del Mundial 2026 el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Las dos selecciones europeas buscarán un lugar en la gran final después de superar sus respectivos cruces de cuartos y confirmar su condición de candidatas al título.

El antecedente reciente más importante entre ambos equipos se dio en la Eurocopa , donde España eliminó a Francia justamente en semifinales. Ese resultado reforzó una rivalidad que también tuvo otros capítulos de peso en los últimos años y que ahora suma su encuentro más trascendente: un duelo directo por un lugar en la final de una Copa del Mundo.

Uno de los grandes atractivos estará en el enfrentamiento entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé . El joven español se consolidó como una de las figuras de la Roja, mientras que el capitán francés llega en un momento extraordinario y con siete goles en el torneo. El choque entre ambos concentra buena parte de la expectativa por la jerarquía y capacidad de desequilibrio que representan.

España consiguió su clasificación tras vencer a Bélgica en un partido exigente que volvió a tener a Mikel Merino como protagonista decisivo. Francia, por su parte, dejó en el camino a Marruecos y se metió entre las cuatro mejores selecciones del certamen. Ahora, Dallas recibirá un cruce entre dos equipos con estilos diferentes, pero con argumentos suficientes para pelear por el título.

¿Qué dijo Lamine Yamal luego de la clasificación de España?

El joven y talentoso delantero de la Selección de España Lamine Yamal comenzó a vivir cómo será la semifinal del Mundial 2026, en la que enfrentarán a Francia, y aseguró: “si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”.

El atacante que está cercano a cumplir 19 años afronta el partido “sin ningún miedo” y comentó que tiene “muchas ganas” de que comience el próximo partido, que lo esperaba “desde que ha empezado el Mundial”.

El representativo español se medirá con Francia por la semifinal de la Copa del Mundo el próximo martes 14 de julio a las 16:00 (horario argentino), en un encuentro que reeditará las últimas semifinales de la Eurocopa y la UEFA Nations League, con triunfo de la “Roja” en ambas ocasiones.

Con la confianza que lo caracteriza, el atacante Lamine Yamal recibió el premio al mejor jugador del partido ante Bélgica luego de un encuentro en el que tuvo algunas gambetas exitosas y remates que estuvieron cerca del gol, reconociendo estar “contento de pasar a la semifinal”, además de darle importancia al partido de la tarde de este viernes, que debían disputar “sin pensar en el siguiente” y fue “muy complicado”.

Sobre su participación individual, aunque sigue sin poder convertir desde la segunda fecha de la fase de grupos, el jugador de 18 años aseguró haberse “encontrado bien”, admitió que su sequía goleadora no lo frustra, tras recordar que fue campeón de la Euro 2024 con un solo tanto, para luego comentar que estará mejor a cada semana que pase después del desgarro que sufrió en el isquiotibial izquierdo, que complicó su debut en la Copa del Mundo.

Tras comentar que estará “muy contento” mientras su Selección vaya pasando de ronda, Yamal posicionó a la española y la francesa como “las dos mejores selecciones del Mundial”, pero aseguró que no les tiene “ningún miedo”, al sentenciar que su equipo puede ir con seguridad ante el que dirige Didier Deschamps.

Además, el juvenil analizó el encuentro y declaró que espera que Francia no ataque todo el partido, ya que ninguna Selección les juega “al uno contra uno en todo el campo”, y calificó al francés como un combinado que tiene “mucha calidad arriba y jugadores muy físicos en defensa”, por lo que intentarán mantener la posesión de la pelota, para sufrir menos.

Por último, el delantero le deseó a los españoles que puedan celebrar el paso a la semifinal, admitió que llega “con mucha confianza y sabiendo que todo va a salir bien”, que está preparado para el partido y “con muchas ganas de que llegue el día de la semifinal”.