Atención, Selección Argentina: cómo juega Suiza y cuáles son sus figuras

La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 , después de que el conjunto europeo eliminara a Colombia en una dramática definición por penales. El equipo de Lionel Scaloni buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo ante un rival que, sin tener el peso histórico de otras potencias, se caracteriza por su orden, su disciplina táctica y su capacidad para competir en partidos cerrados.

Suiza suele construir sus partidos desde la solidez defensiva, con un bloque compacto, presión en la mitad de la cancha y salidas rápidas cuando recupera la pelota. Una de sus principales virtudes es la capacidad para mantener el orden incluso en momentos adversos. Sin embargo, también muestra dificultades cuando debe asumir el protagonismo y enfrentarse a defensas cerradas, ya que puede volverse previsible y sufrir para generar desequilibrio. Otro punto que Argentina podría explotar aparece a espaldas de sus defensores centrales, especialmente si logra superar la primera línea de presión con velocidad.

Entre los futbolistas más importantes aparecen el arquero Gregor Kobel , una garantía bajo los tres palos; el capitán Granit Xhaka , encargado de darle equilibrio y circulación al mediocampo; y Breel Embolo , delantero potente y difícil de controlar en el juego físico. El equipo es dirigido por Murat Yakin , entrenador de la selección desde 2021. Además, Suiza tendrá una baja importante: Johan Manzambi no podrá jugar por una lesión en la rodilla izquierda. “Lamentablemente no podrá jugar mañana. Lo hemos intentado, pero todavía no puede jugar”, confirmó Yakin en conferencia de prensa.

Johan Manzambi se perderá el duelo ante la Selección Argentina.

El conjunto helvético llegó a los cuartos de final después de superar a Colombia en los penales y ratificó una vez más su capacidad para mantenerse competitivo en encuentros de máxima tensión. A lo largo del torneo sostuvo una identidad basada en el orden y la concentración, dos aspectos que le permitieron avanzar hasta una instancia en la que buscará meterse entre los cuatro mejores del mundo.

Suiza disputó 12 Copas del Mundo antes de la edición de 2026 y alcanzó los cuartos de final en 1934, 1938 y 1954. El historial ante la Selección Argentina favorece ampliamente a la Albiceleste: se enfrentaron siete veces, con cinco victorias argentinas y dos empates. Los europeos nunca lograron vencer al conjunto nacional.

El antecedente mundialista más recordado entre Argentina y Suiza se dio en los octavos de final de Brasil 2014. Aquel partido permaneció 0-0 durante los 90 minutos y se definió recién en el tiempo suplementario, cuando Ángel Di María marcó el 1-0 a los 118 minutos tras una asistencia de Lionel Messi. Sobre el final, Blerim Dzemaili estrelló un cabezazo en el palo y estuvo muy cerca de llevar la serie a los penales. La Albiceleste avanzó con sufrimiento y continuó un camino que terminaría en la final ante Alemania.

¿Cómo llega la Selección Argentina?

Argentina, por su parte, llega a este cruce después de dos clasificaciones mucho más sufridas de lo esperado. Primero venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y luego necesitó otra remontada para superar a Egipto. El equipo avanzó más por empuje, personalidad y apariciones individuales que por un funcionamiento convincente, por lo que ante Suiza deberá elevar su nivel y evitar los errores que casi le cuestan caro en las rondas anteriores.