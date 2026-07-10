El banderazo que ya es cábala en Estados Unidos antes de cada partido de Argentina

En la previa al duelo frente a Suiza, por cuartos de final, los hinchas se reunieron y así lo registró la cámara de Sergio Dovio en Kansas.

A horas del crucial enfrentamiento de cuartos de final entre Argentina y Suiza, la comunidad argentina en Estados Unidos se dio cita en Mill Creek Park, Kansas, para llevar adelante el tradicional banderazo que ya se ha convertido en un ritual ineludible antes de cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

El encuentro, que reunió a cientos de compatriotas, tuvo todos los ingredientes de una verdadera fiesta patria. Choripanes, fernet, vino y un clima de fiesta se apoderaron del espacio verde, donde el aliento a la Albiceleste no cesó en ningún momento. Las banderas argentinas flamearon con fuerza mientras los presentes coreaban canciones y se fotografiaban para inmortalizar el momento.

LM Neuquén estuvo presente en el lugar, registrando cada instante a través del lente de Sergio Dovio, quien capturó imágenes que reflejan la pasión y el compromiso de los hinchas con la selección nacional.

La delegación patagónica sumó su granito de arena a una convocatoria que, como es costumbre, trascendió las fronteras y demostró una vez más la fidelidad incondicional del pueblo argentino.

El encuentro se disputará este sábado a las 22 (hora de Argentina) en el estadio de Kansas, cerrando la jornada de cuartos de final del Mundial 2026. Con el antecedente del histórico cruce de 2014 y la ilusión renovada, los fanáticos confían en que el equipo pueda sortear el obstáculo suizo y seguir avanzando en la competencia.

Mientras tanto, en las calles de Kansas, el eco del banderazo sigue resonando como un anticipo de lo que se vivirá en el campo de juego.