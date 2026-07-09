Alertas por lluvias y nevadas en Neuquén: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla en la provincia durante este viernes.

Las alertas rigen para la provincia de Neuquén.

El mal tiempo continuará este viernes en la provincia de Neuquén con lluvias persistentes, nevadas y un importante descenso de la temperatura . El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja para parte de la cordillera y alertas amarillas por lluvias y nevadas que alcanzan a buena parte del territorio provincial.

En tanto, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una jornada gris para Neuquén capital , con precipitaciones durante el día y la noche.

De acuerdo al pronóstico de la AIC, el viernes comenzará con lluvias y chaparrones aislados , una temperatura máxima de apenas 6°C y viento del este de 17 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h.

Hacia la noche las condiciones no mejorarán. Se esperan lluvias débiles y dispersas, una temperatura cercana a los 3°C y viento del sudeste de 19 km/h, con ráfagas de igual intensidad.

Sigue el clima frío y con garúa en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Alerta naranja por lluvias en la cordillera de Neuquén

El SMN emitió una alerta naranja para las siguientes zonas cordilleranas:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

En estos sectores se prevén lluvias fuertes y persistentes, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

Además, en las zonas de mayor altura las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Alerta amarilla por lluvias en gran parte de la provincia

La alerta amarilla por lluvias alcanza a:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Para estas regiones se esperan precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en las zonas más elevadas las lluvias se mezclen con nieve.

Fuertes vientos, nevadas y frío extremo en la región centro oeste del país.

Rige una alerta por nevadas

El SMN también mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

En estos sectores se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de que los valores sean superiores de manera puntual. En las zonas de menor altura podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del tiempo, evitar viajes innecesarios hacia la cordillera durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y, en caso de circular por rutas de montaña, hacerlo con extrema precaución y con el equipamiento adecuado para condiciones invernales.