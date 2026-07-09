Alerta naranja: pronostican fuertes nevadas con viento blanco y ráfagas de más de 100 km/h

El SMN emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja. Se prevén nieve acumulada entre 50 y 70 centímetros.

El feriado del 9 de julio comenzó con un descenso de la temperatura en varios sectores del país, donde además se advierte por la presencia de intensas nevadas. Mientras que hay varias alertas climáticas para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán durante este jueves y viernes a varias provincias argentinas.

El organismo nacional informó que está vigente para este jueves una alerta amarilla por intensas nevadas . Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Según advirtieron, la situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco. En la zonas más bajas de la cordillera las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve en algunos períodos.

Esta alerta afectará a la provincia de Mendoza, aclaró el SMN.

Alerta naranja por nieve: se acumularán hasta 70 cm

Por otro lado, rige una alerta naranja también por nevadas para el viernes 10 de julio. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las provincias afectadas serán Mendoza y parte de Neuquén.

Se esperan intensos vientos: a qué zonas alcanzará la alerta

El SMN también confirmó que está vigente otra alerta de nivel amarillo por intensos vientos para el viernes 10 de julio.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Este fenómeno afectará a las provincias de San Luis y La Rioja.

Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Alerta amarilla por fuertes lluvias

También otra alerta amarilla por lluvias afectará a las provincias de Neuquén y Río Negro el viernes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas.