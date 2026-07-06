Triple alerta por lluvias, nevadas y vientos con ráfagas de 90 km/h en Neuquén: cuándo llega y zonas afectadas

Piden evitar las actividades al aire libre en la zona cordillerana. Toda la provincia estará afectada, incluida la región del Alto Valle.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una triple alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos en la región cordillerana, mientras que toda la provincia -incluida la zona del Alto Valle- estará bajo una alerta amarilla por vientos. La advertencia fue emitida para este martes.

Según el reporte brindado por el organismo nacional, para la zona de Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé - Los Lagos se prevén lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que podrán ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia y nieve.

Asimismo, se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 cm, pudiendo registrarse valores superiores en algunos sectores. En cuanto al viento, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Federico Soto

El Parque Nacional Lanín (PNL) recordó que "las áreas protegidas son ambientes agrestes, donde los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales, como la caída de ramas y árboles, situación que puede intensificarse durante eventos meteorológicos de estas características". Por este motivo, recomendaron "evitar las actividades al aire libre mientras se mantenga vigente la alerta".

Para minimizar riesgos, el PNL emitió una serie de recomendaciones:

Consultar los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional.

Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, especialmente en áreas boscosas, de montaña y cercanas a lagos.

Circular con extrema precaución por rutas y caminos, prestando especial atención a sectores con arbolado y posibles obstáculos sobre la calzada.

No encender fuego bajo ninguna circunstancia. El viento favorece la rápida propagación de incendios y continúa vigente la emergencia ígnea.

En zonas pobladas, revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse.

Se recomienda no navegar mientras se mantengan las condiciones adversas.

Antes de realizar cualquier salida, consultar el estado de situación con Prefectura Naval Argentina llamando al 106.

El frío polar no se va de Neuquén. Claudio Espinoza

Alerta por viento en toda la provincia y el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la alerta amarilla por viento para toda la provincia, incluida la región Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. Estará vigente durante la mañana.

"Paulatino ascenso de la temperatura en toda la región del Alto Valle. Tardes templadas martes y miércoles por el ingreso de un sistema frontal con lluvias y nevadas en cordillera. Inestable con vientos. Desde el miércoles hasta el viernes ingresa aire polar con períodos inestables y probables lluvias. Escarchilla dispersa. Muy frío", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El organismo regional indica que, para este martes durante el día, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 21 grados. Se prevé viento de 28 km/h. con ráfagas de 48 km/h. A la noche, en tanto, el cielo pasará a estar cubierto, con una temperatura máxima de 5 grados. El viento rondará los 10 km/h. con ráfagas de la misma intensidad.