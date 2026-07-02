Cierre de Pino Hachado: decenas de camiones pasaron la noche varados en Las Lajas

El hielo y las bajas temperaturas mantienen complicado el tránsito hacia la frontera con Chile. Unos 50 transportistas aguardaban novedades.

La postal volvió a repetirse en Las Lajas : camiones estacionados, motores encendidos para enfrentar el frío y choferes atentos a cualquier novedad sobre Pino Hachado . Después del cierre total del paso internacional durante el miércoles, unos 50 transportistas pasaron la noche en la localidad y esperaban saber si podrán retomar el viaje este jueves.

La reapertura depende de los informes sobre el estado de la ruta y de las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana. Durante el reporte de las 9 se definió la transitabilidad con extrema precaución en el paso internacional.

“Seguramente puede llegar a habilitarse cerca del mediodía, pero tenemos que esperar el reporte para saber si se abre o no el paso”, explicó Daniel Vergara desde Las Lajas en declaraciones radiales, a primera hora, pero la definición fue tomada para las 10.

El municipio había preparado un espacio con capacidad para recibir aproximadamente 250 camiones. Por el momento, la cantidad de vehículos acumulados era menor, aunque se esperaba el arribo de más transportistas durante el transcurso de la mañana.

Paso internacional Pino Hachado - nieve- (1).jpg

Una noche de espera dentro de los camiones

Para los camioneros, quedar varados durante varias horas forma parte de las complicaciones habituales de los viajes en invierno. Muchos pasaron la noche dentro de las cabinas, donde cuentan con camas y espacios acondicionados para descansar.

Las bajas temperaturas obligan a algunos conductores a mantener los motores encendidos para utilizar la calefacción. En otros casos, los camiones transportan alimentos o productos refrigerados y deben permanecer en funcionamiento para conservar la carga.

“Hay camiones que están toda la noche prendidos porque necesitan calefacción o porque llevan equipos de refrigeración”, señaló Vergara.

Algunas empresas ofrecen alojamiento a sus choferes en Las Lajas, pero gran parte de los transportistas elige permanecer junto al vehículo y esperar allí la autorización para continuar hacia la frontera.

Paso Pino Hachado cerrado y camiones varados (1).jpg Municipalidad de Las Lajas

El hielo, el principal peligro en las rutas

Aunque durante la mañana del miércoles cayó algo de nieve en Las Lajas, la precipitación no fue intensa ni generó grandes inconvenientes dentro de la localidad. El mayor problema apareció durante la noche, cuando la humedad y las temperaturas bajo cero provocaron la formación de hielo sobre distintos sectores de la calzada.

Por ese motivo, la Provincia dispuso restringir la circulación nocturna, salvo en situaciones de emergencia. La medida buscó evitar accidentes en rutas que presentaban tramos congelados y condiciones peligrosas para manejar.

Los equipos de Vialidad Nacional y Provincial trabajaron para despejar la nieve y arrojar sal sobre la ruta. Las tareas se concentraron especialmente en los trayectos entre Zapala y Las Lajas, y entre Zapala y Cutral Co.

Sin embargo, advirtieron que el hielo puede volver a formarse rápidamente, en especial durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

pino hachado nieve

Precaución extrema y cadenas a mano

Mientras se espera una definición sobre la reapertura de Pino Hachado, las autoridades insistieron en que las rutas de la zona deben transitarse con extrema precaución.

Recomendaron reducir la velocidad, evitar frenadas y maniobras bruscas, mantener una distancia amplia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

También recordaron que durante el invierno es indispensable llevar cadenas y saber colocarlas. La presencia de hielo puede aparecer incluso en sectores donde la ruta parece estar despejada.

Ante este panorama en Las Lajas decenas de camioneros comenzaron a ponerse en marcha rumbo a Pino Hachado.