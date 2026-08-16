Con grandes nevadas en la cordillera, cómo se encuentran los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré

Debido a las intensas nevadas y sectores con hielo, la portación de cadenas es obligatorio en ambos pasos fronterizos. Los vehículos habilitados para circular.

Luego de varias jornadas marcadas por un intenso temporal de nieve y lluvia , que complicó la circulación en distintos puntos de la provincia, este domingo el panorama comenzó a normalizarse en las rutas y pasos fronterizos ubicados en la provincia de Neuquén .

En este caso, el paso internacional Cardenal Samoré y Pino Hachado atraviesan una jornada compleja por lo que intervino personal de Vialidad Nacional. Aún así, cabe descatar que ambos se encuentran habilitados.

El paso internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado con extrema precaución para todo tipo de vehículos. La calzada se encuentra con acumulación mínima de nieve, aunque hay posible formación de hielo en sectores y se encuentra incluso la alerta por nieve.

Por otra parte Pino Hachado, tramo que une Las Lajas con el pais vecino, se encuentra habilitacon con precaución. En este caso, la ruta tiene hielo por sectores y el viento se hace presente en el lugar, indicó el parte de Vialidad Nacional.

En ambos pasos fronterizos la portación de cadenas es obligatoria y equipos de Vialidad se encuentran operando en la zona.

El Paso Internacional Cardenal Samoré funciona de 9 a 19, mientras que el Paso Internacional Pino Hachado abrirá a partir de las 10.30 y permanecerá operativo hasta las 18.

Las autoridades recordaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para todos los vehículos que circulen por las rutas nacionales de la región cordillerana, una medida preventiva ante las bajas temperaturas y la posible formación de hielo sobre la calzada.

Los camiones empezaron a avanzar a Chile: ¿Cómo continúa la situación de los transportistas varados en Neuquén?

Después de varios días con camiones varados en rutas, plazas y espacios acondicionados especialmente para contenerlos, el panorama empezó a cambiar en Neuquén. Los transportistas avanzan por tandas hacia la frontera y el movimiento ya permite comenzar a descomprimir uno de los principales puntos de concentración: el Autódromo de Centenario.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil, informó a LM Neuquén que durante el miércoles consiguieron cruzar 140 camiones y el jueves durante la mañana, ya habían sido enviados otros 100 hacia Pino Hachado.

El esquema muestra una diferencia marcada respecto de los días anteriores, cuando la provincia llegó a tener más de 1.500 camiones distribuidos en distintos puntos, entre ellos Las Lajas, Zapala, Cutral Co, Añelo, Centenario y la zona de Cardenal Samoré.

Mientras se ordena la salida hacia Pino Hachado, Cardenal Samoré continúa absorbiendo una parte importante del tránsito pesado.

Según explicó Cruz, en ese corredor se mantiene una cantidad cercana a los 200 camiones, luego de que varios transportistas decidieran cambiar sus hojas de ruta para intentar cruzar a Chile por esa vía.