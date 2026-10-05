La Kermés: una experiencia familiar de Nippon Car en pleno salon de venta

Una jornada a pura diversión con juegos de kermés, espectáculos en vivo, prueba de vehículos y el sorteo de un UTV 4x4 se realizó en la capital neuquina.

Nippon Car celebró por todo lo alto el gran cierre de su exitosa campaña "El auto de tus sueños" con la multitudinaria " Kermés de Nippon " , un familiar desarrollado en su sucursal de la calle Perticone 1575 , en la ciudad de Neuquén. La reconocida concesionaria transformó por completo su salón de venta de autos usados y planes de ahorro en un animado espacio repleto de color, alegría, juegos y entretenimiento en vivo, brindando a los clientes y vecinos de la región una jornada única pensada para compartir entre grandes y chicos.

La innovadora propuesta surgió de un cuidadoso trabajo creativo enfocado en brindar un valor agregado único a quienes se acercaban al concesionario para tasar sus vehículos, solicitar presupuestos o consultar por la compra de unidades usadas.

De esta manera, los directivos y gerentes de Nippon Car diseñaron una experiencia amena y relajada para que el tiempo de espera y las gestiones comerciales se transformaran en un grato momento de esparcimiento en familia. Esto superó las expectativas habituales de una visita a un salón de ventas tradicional.

Durante todo el desarrollo del evento, las instalaciones de la sucursal contaron con múltiples estaciones de entretenimiento.

Entre las principales atracciones de la jornada destacaron los vistosos espectáculos itinerantes a cargo de un elenco circense con expertos malabaristas, así como también seis puestos de juegos de kermés tradicionales montados especialmente por la empresa Play. Allí, tanto niños como adultos pudieron poner a prueba su destreza, divertirse juntos y llevarse lindos recuerdos de la jornada.

A estas dinámicas propuestas se sumó un acogedor rincón gastronómico acondicionado con carritos de pochoclos frescos y algodón de azúcar, además de un exclusivo puesto de café de especialidad que deleitó a los presentes durante toda la mañana. Del mismo modo, el público dispuso de confortables livings de descanso distribuidos estratégicamente para conversar, relajarse y disfrutar de la música en un ambiente distendido.

Maria Isabel Sanchez

El sorteo estelar del UTV

El momento estelar y más esperado de la jornada fue el sorteo de un imponente vehículo UTV 4x4 todoterreno, la gran atracción estrella de la campaña que permaneció exhibida en el lugar.

Maria Isabel Sanchez

Para acceder a la posibilidad de ganar este espectacular vehículo off-road, los clientes contaron con dos modalidades de participación. La primera estuvo destinada a quienes compraron o señaron un vehículo usado en la sucursal entre el 14 de agosto y el 3 de octubre. La segunda vía se dio a través de previas activaciones comunitarias donde los niños dibujaron el auto de sus sueños, clasificando automáticamente a sus familias para el sorteo.

En paralelo a las actividades festivas, Nippon Car mantuvo plenamente operativas todas sus áreas de servicio y atención. Los asistentes recorrieron la amplia gama de modelos exhibidos sobre la calle Aluminé y en el patio interior del predio, realizando pruebas de manejo y haciendo los trámites de peritaje de sus vehículos, en la que los especialistas evalúan detalladamente las condiciones de los usados para ofrecer cotizaciones competitivas.

Maria Isabel Sanchez

Con esta impecable jornada, la concesionaria reafirmó su liderazgo en el rubro automotor combinando excelentes oportunidades comerciales con vivencias inolvidables.