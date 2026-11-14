Pire Rayén presentó el nuevo Jeep Avenger: innovación microhíbrida y financiación directa de fábrica

El concesionario oficial presentó el esperado SUV compacto que completa la familia Jeep. El modelo desembarca con fuertes beneficios de lanzamiento.

El concesionario Pire Rayén llevó a cabo el lanzamiento oficial del nuevo Jeep Avenger , un modelo que marca un hito en la oferta de la marca al incorporar tecnología microhíbrida dentro del segmento de los SUV compactos.

La presentación, realizada este viernes por la noche en Neuquén, contó con la participación de los referentes comerciales de la concesionaria, quienes destacaron la importancia de esta incorporación para el portfolio local.

Durante el encuentro, Marcia Ladisla , gerenta de ventas de plan de ahorro de Pire Rayén , expresó el entusiasmo del equipo por la llegada del vehículo: "Estamos muy contentos porque Avenger viene a completar la familia en Pire Rayén, con respecto a Jeep, que es uno de los autos subcompactos microhíbridos, que va a estar también financiado a través del Plan de Ahorro".

Ladisla subrayó que la propuesta comercial busca facilitar el acceso al vehículo mediante esquemas previsibles y adaptados a las necesidades del cliente regional.

Financiación de fábrica: Plan 80/20 y adjudicación por contrato

Uno de los pilares centrales de la presentación fue la estructura de financiación desarrollada para la comercialización del Avenger. Se trata de un Plan de Ahorro con respaldo directo de la terminal automotriz, diseñado para amortiguar el impacto financiero inicial y garantizar certidumbre en las cuotas.

"Vamos a tener una posibilidad hermosa de financiarlo a través de este plan y con un plan 80/20 que es muy accesible para que el cliente pueda tener su auto en pocas cuotas. Va a ser una financiación que viene de fábrica, en pesos y sin interés, que permite tener adjudicaciones pactadas", detalló Ladisla.

Sobre los aspectos operativos de las entregas pactadas, Marcos Muñoz, vendedor de Plan de Ahorro de Pire Rayén, precisó las condiciones contractuales bajo las cuales se podrá retirar la unidad: "Tenemos adjudicaciones aseguradas por contrato en cuota 2, 4, 6, 9 y 12, solo con el 20%. El otro 80% te lo financia directamente la fábrica por contrato".

Este mecanismo otorga previsibilidad a los compradores, quienes al integrar únicamente el 20% del valor del vehículo en cuotas clave, acceden a la adjudicación sin depender de licitaciones aleatorias.

Eficiencia mecánica: Motor 1.0 Turbo y alta autonomía

El Jeep Avenger destaca por su equilibrio entre rendimiento urbano y consumo acotado. El vehículo incorpora un propulsor microhíbrido de última generación diseñado para maximizar el ahorro de combustible sin descuidar la respuesta del motor.

Muñoz repasó las principales especificaciones técnicas del modelo y la versatilidad de la oferta: "El vehículo cuenta con cualidades que son sobresalientes desde el inicio de gama. Podemos acceder a cualquiera de las tres versiones que vienen. Tiene un motor 1.0 turbo, microhíbrido, es cadenero, tiene una autonomía de 890 kilómetros con solo 48 litros en el tanque. Ese motor favorece justamente ese consumo tan ínfimo".

A pesar de su orientación hacia la eficiencia energética y el costo de uso contenido, el nuevo Jeep Avenger mantiene los estándares característicos de la marca en materia de solidez estructural, seguridad activa y valor de reventa.

Respecto al equipamiento de serie y a las ventajas económicas de lanzamiento, Muñoz remarcó: "Jeep no resigna la calidad del producto, el prestigio de la marca. Todas las versiones vienen con freno con las cuatro ruedas, además de esos beneficios que tiene el vehículo que es este indiscutido, tenemos beneficios en cuanto a lo que es el patentamiento, el 50% de descuento en el seguro también".