Dos días de feria, música en vivo y espectáculos para toda la familia: cuándo y dónde será Neuquén Emprende

El encuentro será con entrada gratuita y una programación que incluye circo, propuestas infantiles y bandas locales. Los detalles del evento.

Neuquén Emprende llega con dos días de feria, música en vivo y espectáculos para toda la familia

Neuquén tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los encuentros que reúne a emprendedores, artistas y familias de la ciudad. Neuquén Emprende volverá a instalarse con dos jornadas de actividades, música y propuestas para compartir al aire libre, en una edición que tendrá espectáculos en vivo y opciones para todas las edades.

La cita será este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 16 a 23, en el Parque Jaime de Nevares . La entrada será libre y gratuita y, además de recorrer los puestos de emprendedores y conocer sus productos, los visitantes podrán disfrutar de una programación artística que se desarrollará durante las dos tardes.

La música tendrá un lugar central en esta edición, con presentaciones de bandas y artistas locales. También habrá propuestas especialmente pensadas para los más chicos, con espectáculos que combinan entretenimiento, circo y distintas expresiones artísticas.

La primera jornada comenzará a las 18; se presentará Emi Hop, del Dúo D2, con un espectáculo pensado para todo público. La programación continuará a las 19 con Soul 22, que llevará su música al escenario de Neuquén Emprende. Una hora más tarde, a las 20, será el turno de Tintero, otra de las propuestas musicales previstas para el viernes.

De esta manera, la primera tarde tendrá una combinación de entretenimiento y música en vivo, con actividades para quienes se acerquen a recorrer la feria desde temprano y quieran quedarse hasta el cierre.

Circo, bandas y artistas locales el sábado

El sábado 14 llegará con otra programación que incluirá circo, música y propuestas para disfrutar en familia. A las 18 se presentará Circo Triciclo, con un espectáculo infantil que sumará acrobacias y entretenimiento a la jornada. Luego, a las 19, será el turno de Las Monas, que subirán al escenario para compartir su música.

La grilla continuará a las 20 con Influyo Estelar, mientras que a las 21 llegará Lucio Olarte, de Talentitos del Oeste, con su presentación musical.

La propuesta del sábado permitirá cerrar las dos jornadas con una programación que combina distintas expresiones artísticas y el talento de músicos y artistas de la región.

Una propuesta para recorrer y disfrutar

Neuquén Emprende se convirtió en un espacio de encuentro para quienes desarrollan proyectos propios y buscan acercar sus productos a los vecinos. Cada edición reúne diferentes rubros y propuestas, desde objetos de diseño y decoración hasta indumentaria, accesorios y producciones artesanales.

La feria también ofrece la posibilidad de conocer nuevos emprendimientos, comprar productos locales y acompañar el trabajo de quienes llevan adelante sus propios proyectos.

Con dos tardes de actividades, espectáculos y música en vivo, la invitación es a acercarse al Parque Jaime de Nevares, recorrer los puestos y disfrutar de una nueva edición de Neuquén Emprende. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 16 a 23.